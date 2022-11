BabyTeaser | ఆనంద్‌ దేవరకొండ బేబి టీజర్.. వీడియో

November 21, 2022 / 08:28 PM IST

హృదయకాలేయం డైరెక్టర్‌ సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) చేస్తున్న కొత్త సినిమా బేబి (Baby). ఆనంద్‌ దేవరకొండ, విరాజ్‌ అశ్విన్‌, వైష్ణవి చైతన్య లీడ్ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.ఈ మూవీ టీజర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. స్కూల్ ప్రయాణంలో ఆనంద్-వైష్ణవి మధ్య మొదలైన ప్రేమ.. కాలేజీ జీవితంలోకి ప్రవేశించిన కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది.

మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విజయ్‌ బల్గానిన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్‌రోల్‌ లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో విరాజ్‌ అశ్విన్‌ మరో లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. త్వరలోనే విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు మేకర్స్.

మరి వారి ప్రేమ నెక్ట్స్‌ లెవల్లోకి వెళ్తుందా..? లేదా అనేది సస్పెన్స్ పెడుతూ రెడీ చేసిన టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ కలిగిస్తోంది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ టీజర్‌కి చాలా కీలకంగా పనిచేసిందని చెప్పొచ్చు.

బేబి టీజర్.. వీడియో

Team #Baby beautifies your evening 🤩✨#BabyTeaser OUT NOW 👇

▶️ https://t.co/GafnIFBim5

A New Age Love Story #BabyTheMovie ❤️

Written & Directed by @sairazesh

Produced by @SKNonline @ananddeverkonda @viraj_ashwin @iamvaishnavi04 @VijaiBulganin @MassMovieMakers pic.twitter.com/4OypDQVdFC

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 21, 2022