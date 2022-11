November 21, 2022 / 07:26 PM IST

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ప్రస్తుతం నెల్సన్ దిలీప్‌ కుమార్ దర్శకత్వంలో జైలర్ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఇదిలా ఉంటే రజినీకాంత్‌ వీరాభిమానులను ఖుషీ చేసే శుభవార్త ఒకటి నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో స్పెషల్ సినిమాగా నిలిచిన బాబా (Baba) మళ్లీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.

అవును మీరు చదివింది..నిజమే. 20 ఏండ్ల కింద వచ్చిన బాబా చిత్రాన్ని థియేటర్లలో రీరిలీజ్‌ చేసేందుకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారు. ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేలా బెస్ట్ క్వాలిటీతో ఉండేలా సినిమాను రీఎడిట్‌ చేస్తున్నట్టు కోలీవుడ్ సర్కిల్ టాక్‌. సురేశ్ కృష్ణ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన బాబా చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

అయితే కొత్త వెర్షన్‌లో బాబాను విడుదల చేస్తున్నారు. బాబా చిత్రంలోని పాటలను డోల్బీ మిక్స్ సౌండ్‌తో రీమాస్టర్డ్‌ వెర్షన్‌ సిద్దం చేస్తున్నట్టు సమాచారం. తలైవా పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాబాను విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్.

బాబా చిత్రానికి రజినీకాంత్ కథ-స్క్రీన్‌ ప్లే అందించడమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరించారు. అప్పట్లో బాబా నష్టాలను పూడ్చేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు పెట్టుబడిలో 25 శాతాన్ని తిరిగిచ్చారు రజినీకాంత్‌.

#Superstar @rajinikanth produced #BABA directed by #SureshKrissna is gearing up for Re-Release in a new avatar!#BABA will be digitally enhanced with a re-edit and new look!

COMING SOON! pic.twitter.com/fudJaM4j1y

— Sreedhar Pillai (@sri50) November 21, 2022