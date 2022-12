Baby 1st Single | ఆనంద్‌ దేవరకొండ బేబి ఫస్ట్‌ సాంగ్ లిరికల్ వీడియో

December 20, 2022 / 09:06 PM IST

హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) డైరెక్ట్ చేస్తున్న తాజా చిత్రం బేబి (Baby). ఆనంద్‌ దేవరకొండ, విరాజ్‌ అశ్విన్‌, వైష్ణవి చైతన్య కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఓ రెండు మేఘాలిలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. హీరో హీరోయిన్ల మధ్య లవ్‌ ట్రాక్‌తో ఫీల్ గుడ్‌ ఇంప్రెషన్‌ అందించేలా సాగుతూ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ను ఆకట్టుకుంటోంది.

అనంత శ్రీరామ్ రాసిన ఈ పాటను శ్రీరామ చంద్ర, లక్ష్మి మేఘన పాడారు. విజయ్ బల్గానిన్‌ కంపోజ్ చేశాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ మూవీ టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్‌రోల్‌ పోషిస్తోంది.

ఈ ఏడాది హైవే సినిమా (ఆహా ప్రాజెక్ట్‌)తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ. ప్రస్తుతం బేబి సినిమాతోపాటు గమ్‌ గమ్‌ గణేశా చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడీ యువ హీరో.

ఓ రెండు మేఘాలిలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

