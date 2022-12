Vaarasudu | వారసుడు నుంచి Soul Of Vaarasudu లిరికల్ వీడియో సాంగ్

December 20, 2022 / 08:07 PM IST

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) నటిస్తోన్న బైలింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌ వారిసు. వంశీ పైడిపల్లి (Vamshi Paidipally) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం తెలుగులో వారసుడు (Vaarasudu) టైటిల్‌తో విడుదలవుతుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన రంజితమే సాంగ్ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోండగా.. తాజాగా మరో సాంగ్‌ Soul Of Varisuను విడుదల చేసింది టీం.

తమిళ వెర్షన్‌ను వివేక్ రాయగా.. తెలుగు వెర్షన్‌ను రామజోగయ్యశాస్త్రి రాశారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో చిత్ర పాడారు. ఎస్‌థమన్ కంపోజ్‌ చేసిన ఈ పాట తల్లీకొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో సాగుతూ భావోద్వేగపూరితంగా సాగుతుంది.

ఈ చిత్రంలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. శరత్‌ కుమార్‌, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ప్రభు, శ్రీకాంత్‌, యోగిబాబు, జయసుధ, ఖుష్బూ సుందర్‌ కీ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌, పీవీపీ బ్యానర్లపై దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారిసు చిత్రానికి వంశీ పైడిపల్లి, హరి, అహిషోర్‌ సాల్మన్‌ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తున్నారు.

Soul Of Vaarasudu తెలుగు వెర్షన్‌..

Soul Of Varisu తమిళ వెర్షన్‌..

There is no better melody than a MOTHER's lullaby❤️#SoulOfVaarasudu is here for you!!

▶️https://t.co/YF7dBxMCWE

🎙️@KSChithra mam

🎵@MusicThaman

🖋️@ramjowrites#Thalapathy @actorvijay sir @SVC_official @directorvamshi @iamRashmika @PVPCinema @TSeries #Vaarasudu

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) December 20, 2022