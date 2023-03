March 13, 2023 / 08:12 AM IST

An Irish Goodbye wins Oscar | 95వ ఆస్కార్‌ అవార్డుల ప్రధానోత్సవం లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని డాల్బీ థియేటర్‌లో ఆ ఘనంగా జరుగుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ తారలు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. విభాగాల వారిగా అవార్డలు ప్రధానోత్సవం జరుగుతుంది. ఉత్తమ సహాయ నటుడు కేటగిరితో ఈ అవార్డులు ప్రారంభమయ్యాయి. బెస్ట్‌ యాక్షన్‌ షార్ట్‌ ఫిలిం విభాగంలో ‘యాన్‌ ఐరిష్‌ గుడ్‌బై’ను ఆస్కార్‌ వరించింది.

ఈ విభాగంలో ‘యాన్‌ ఐరిష్‌ గుడ్‌బై’, ‘ఇవలు’, ‘లే పూపిల్లే’, ‘నైడ్‌ రైడ్‌’, ‘ది రెడ్ సూట్‌కేస్‌’ వంటి నాలుగు షార్ట్‌ఫిలింస్‌ పోటీ పడగా ‘యాన్‌ ఐరిష్‌’ ఉత్తమ యాక్షన్‌ షార్ట్‌ ఫిలింగా అవార్డు గెలుచుకుంది. టామ్‌ బర్కిలీ, రాస్‌ వైట్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ షార్ట్‌ ఫిలిం గతేడాది మార్చిలో రిలీజైంది.

'An Irish Goodbye' secures the Oscar for Best Live-Action Short Film #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/jpvXpEmqaI

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023