August 22, 2022 / 02:38 PM IST

Pushpa-2 Launching Ceremony | ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా క్రియేటీవ్ జీనియ‌స్‌ సుకుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన హ్యాట్రిక్ చిత్రం ‘పుష్ప ది రైజ్’. గ‌తేడాది డిసెంబ‌ర్‌లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఎంత‌టి విజ‌యాన్ని సాధించిందో అంద‌రికి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం రూ.350 కోట్లకు పైగా వసూళ్ళు సాధించి అల్లుఅర్జున్‌కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టింది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌లో ఈ చిత్రం ఎలాంటి ప్ర‌మోష‌న్లు చేయ‌కుండానే రూ.100 కోట్ల నెట్ కలెక్ష‌న్ల‌ను సాధించి అక్క‌డి విశ్లేష‌కుల‌ను సైతం ఆశ్చ‌ర్యంలో ముంచెత్తింది. ఈ సినిమాలోని డైలాగులు, మేనరిజమ్స్ ,పాటలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాగా పాపులర్ అయ్యాయి. సినీ సెల‌బ్రెటీల నుండి క్రికెట‌ర్స్‌, రాజ‌కీయ నాయ‌కుల వ‌ర‌కు ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఈ సినిమా డైలాగ్స్‌, హూక్ స్టెప్స్‌ను రీల్స్‌గా చేసి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

ప్ర‌స్తుతం పుష్ప సీక్వెల్ కోసం సౌత్, నార్త్ అని తేడా లేకుండా ప్ర‌తి ఒక్క సినీ అభిమాని ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ ఎదురు చూపులకు సమాధానం దొరికింది. తాజాగా పుష్ప సీక్వెల్ పూజా కార్యక్రమాలు హైద‌రాబాద్‌లో ఘ‌నంగా జరిగాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలు కానుంది. ఇక ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే తెలియజేయనున్నారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో అల్లుఅర్జున్‌కు జోడీగా ర‌ష్మిక మంద‌న్నా హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో ఫాహ‌ద్ ఫాజిల్ న‌టిస్తున్నాడు.

#PushpaTheRule starts off on an auspicious note with the Pooja Ceremony ❤️

Filming begins soon ❤️‍🔥

BIGGER and GRANDER 🔥#ThaggedheLe 🤙#JhukegaNahi 🤙

Icon Star @alluarjun @iamRashmika @ThisIsDSP @aryasukku @SukumarWritings @MythriOfficial pic.twitter.com/KWBYUvT3UI

