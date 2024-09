September 2, 2024 / 12:02 PM IST

Pawan Kalyan | పవర్‌ స్టార్‌, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) పుట్టిన రోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా పవన్‌కు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు డిప్యూటీ సీఎంకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌ ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) కూడా డిప్యూటీ సీఎంకు ప్రత్యేకంగా విషెస్‌ తెలియజేశారు. ‘హ్యాపీ బర్త్‌డే పవర్‌ స్టార్‌, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ గారు’ అంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది.

Many happy returns of the day to Power Star & DCM @PawanKalyan garu

— Allu Arjun (@alluarjun) September 2, 2024