July 16, 2023 / 03:06 PM IST

Allu Arjun | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa : The Rule). ఇప్పటికే పుష్ప.. ది రైజ్‌తో బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొట్టిన అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun).. మరోసారి తన రికార్డులను తానే బీట్‌ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్‌డేట్స్‌ చెబుతున్నాయి. స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్ (Sukumar) క్లాస్‌, మాస్‌ జనాలకు ఏమేం కావాలనే విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని లెక్కలేసుకొని.. సినిమా చేస్తున్నారని అన్నాడు యాక్టర్ మీసం సురేశ్‌.

ఆయన ఓ చిట్‌చాట్‌తో మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాతో అల్లు అర్జున్‌ మాస్‌కు బాస్ అవుతాడని చెప్పుకొచ్చాడు. దీంతో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ మరింత పెరిగిపోతుంది. ఇదిలా ఉంటే బన్నీపై సీనియర్ యాక్టర్ ఆదిత్య ఓం కామెంట్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. అల్లు అర్జున్‌ క్రేజ్‌పై ఎలాంటి అనుమానం అవసరం లేదని, నార్తిండియాలో ఆయన క్రేజ్‌ చూస్తే షాకవుతారని అన్నాడు ఆదిత్య ఓం.

ఉత్తరప్రదేశ్‌, బీహార్‌, మధ్యప్రదేశ్‌, నేపాల్‌లో అల్లు అర్జున్‌ క్రేజ్‌ చూస్తే తట్టుకోలేరని, ఇండియాలోనే నంబర్ వన్‌ హీరో అల్లు అర్జున్‌ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదని స్పష్టం చేశాడు. ఇక ప్రభాస్‌ నంబర్‌ 2 కాగా.. యశ్‌ నంబర్ 3 అంటూ చేసిన కామెంట్స్‌ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో రాబోతున్న సీక్వెల్‌ పార్టులో కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా మరోసారి శ్రీవల్లిగా సందడి చేయనుంది.

ఫస్ట్ పార్టులో మెరిసిన మలయాళ స్టార్ యాక్టర్‌ ఫహద్‌ ఫాసిల్‌, సునీల్‌తోపాటు ఇతర నటీనటులు సీక్వెల్‌లో కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారని ఇన్‌ సైడ్‌ టాక్‌. రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సీక్వెల్‌కు కూడా సంగీతం అందిస్తుండంలో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

ఆదిత్య ఓం కామెంట్స్‌..

”North india lo young heroes ledhu kabatti @alluarjun No.1, #Prabhas No.2, @TheNameIsYash No.3

There is no doubt #AlluArjun craze north lo meeru choosthe you will be shocked-UP, Bihar,MP,Nepal. He is No.1 in India”🔥-

Actor #AdityaOm #Pushpa2TheRule pic.twitter.com/oiErqq2yuj

— Adopted Son Of Kerala (@ASOKERALA) July 16, 2023