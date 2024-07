July 27, 2024 / 03:03 PM IST

Allari Naresh | టాలీవుడ్ హీరో అల్ల‌రి న‌రేష్ వ‌రుస సినిమాల‌ను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే బచ్చలమల్లి సినిమాను విడుద‌లకు రెడీ చేసిన ఈ హీరో తాజాగా మ‌రో క్రేజీ బ్యాన‌ర్‌తో చేతులు క‌లిపాడు. ఈ ఏడాది టిల్లు 2తో హిట్ కొట్టిన సితార ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అల్ల‌రి న‌రేష్ త‌న త‌ర్వాతి ప్రాజెక్ట్‌ను అనౌన్స్ చేశాడు. అల్ల‌రి న‌రేష్ 63వ‌గా సినిమాగా వ‌స్తున్న ఈ సినిమా నేడు గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయ్యింది.

ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు మెహర్ తేజ్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుండ‌గా.. రుహాణి శర్మ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించనుంది. నేడు ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకోగా వారం రోజుల్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ బ్యానర్స్ నాగ‌వంశీ ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు.

𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒄𝒂𝒑𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒊𝒔 𝒆𝒚𝒆 👨👀🫵⚠️@allarinaresh #AN63 ~ #SitharaEntertainments ~ #Production29 launched officially with a pooja ceremony today! ✨😇

Regular Shoot kick-starts from next week! 💥@iRuhaniSharma to play an important role ❤️‍🔥… pic.twitter.com/vMvQkKhAT3

— L.VENUGOPAL🌞 (@venupro) July 27, 2024