July 27, 2024 / 02:14 PM IST

Chiranjeevi | క్రీడా అభిమానులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పారిస్‌ ఒలింపిక్స్‌ (Paris Olympics) క్రీడలు ఆరంభమయ్యాయి. గతానికి భిన్నంగా, చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో సీన్‌ నది ఒడ్డును తమ దేశ ఘనమైన వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెబుతూ ఫ్రాన్స్‌ ప్రారంభ వేడుకలను అదిరిపోయే రీతిలో రూపకల్పన చేసింది. ఈ ఆరంభ వేడుకల్లో పలువురు సినీ, క్రీడా, రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొని సందడి చేశారు. ఇక టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) సైతం తన కుటుంబంతో కలిసి ఈ ప్రారంభ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.

భార్య సురేఖతో కలిసి ఒలింపిక్‌ టార్చ్‌ ప్రతిరూపాన్ని పట్టుకుని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోని చిరు ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్ట్‌ చేశారు. పారిస్‌ వేదికగా జరుగుతోన్న ఒలింపిక్స్‌ ప్రారంభోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ పోటీల్లో పాల్గొంటున్న భారత క్రీడాకారులందరికీ ప్రత్యేకంగా ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ చెప్పారు. ప్రస్తుతం చిరు ట్వీట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

Absolutely thrilled to attend the inaugural of the #PARIS2024 #Olympics

A delightful moment holding the Olympic Torch replica along with Surekha !

Wishing each and every player of our proud Indian Contingent, All the Very Best and the Best Medal Tally ever!

Go India!!🇮🇳 Jai… pic.twitter.com/fjFWvf9csO

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) July 27, 2024