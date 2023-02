February 21, 2023 / 01:34 PM IST

లాంగ్‌ గ్యాప్‌ తర్వాత నాంది సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి యాక్టర్‌గా మంచి మార్కులు కొట్టేశాడు అల్లరి నరేశ్‌ (Allari Naresh). నాంది సినిమా తర్వాత సినిమాల ఎంపికలో కాస్త రూటు మార్చేశాడు. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం నటిస్తున్న చిత్రం ఉగ్రం (Ugram ). నాంది ఫేం విజయ్‌ కనకమేడల మరోసారి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మలయాళ భామ మిర్ణా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ అందించింది అల్లరి నరేశ్‌ టీం. ఉగ్రం టీజర్‌ (Ugram teaser)ను రేపు ఉదయం 11:34 గంటలకు లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ ఓ పోస్టర్‌ను షేర్ చేసుకున్నాడు అల్లరి నరేశ్‌. నేను ఇంతకుముందెన్నడూ చేయని, మీరు ఇంతముందు ఎన్నడూ చూడని.. కొత్త అంశంతో మీ ముందుకొస్తున్నా అంటూ టీజర్ అప్‌డేట్ అందించాడు అల్లరి నరేశ్‌. డార్క్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న లొకేషన్‌ నుంచి అల్లరి నరేశ్‌ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్‌ బైక్‌పై వస్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఉగ్రం చిత్రానికి టూమ్‌ వెంకట్‌, అబ్బూరి రవి కథ, సంభాషణలు సమకూరుస్తున్నారు. షైన్‌ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఉగ్రం చిత్రానికి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ మే 5న థియేటర్లలో సందడి చేయనుండగా.. ఈ ఏడాది ఇట్లు మారేడుమిల్లి ప్రజానీకం సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు అల్లరి నరేశ్‌. ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోలేకపోయింది.

Get ready for the Fury of @allarinaresh like never before 💥💥#Ugram Teaser on 22nd February at 11.34 AM 🔥🔥#NareshVijay2

@mirnaaofficial @DirVijayK @sahugarapati7 @harish_peddi @SricharanPakala @brahmakadali @Sid_dop pic.twitter.com/OJhQqSrxUB

