January 22, 2024 / 04:41 PM IST

AjithKumar | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి ఏకే 62గా వస్తున్న VidaaMuyarchi. మగిజ్ తిరుమేని దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ స్టార్ హీరో కోసం కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో పాట పాడబోతున్నాడన్న వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఇంతకీ ఆ హీరో ఎవరనే కదా మీ డౌటు. అతడే పాపులర్‌ యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ కమ్‌ సింగర్‌ ధనుష్‌. VidaaMuyarchiలో ధనుష్‌ సాంగ్ ఉండబోతుందన్న వార్తపై అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ.. ఈ న్యూస్‌ను మాత్రం తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అభిమానులు. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే ఇటు ధనుష్‌, అటు తల అజిత్ అభిమానులకు పండుగే అని చెప్పొచ్చు. మరి దీనిపై రానున్న రోజుల్లో ఏదైనా అఫీషియల్ అప్‌డేట్ వస్తుందేమో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

అజిత్ కుమార్ అండ్‌ టీం ఇప్పటికే అజర్‌బైజాన్‌ లాంగ్‌ షెడ్యూల్‌లో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. నైట్‌ అవుట్‌.. హార్డ్‌ డే వర్క్ అంటూ అజిత్ కుమార్‌, యాక్షన్‌ కింగ్‌ అర్జున్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట ఫొటో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

అజిత్ కుమార్‌ మరోవైపు అధిక్ రవిచంద్రన్‌ దర్శకత్వంలో ఏకే 63 (AK 63) మూవీలో కూడా నటిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు వెట్రిమారన్‌ డైరెక్షన్‌లో AK 64 సినిమా కూడా రాబోతున్నట్టు ఇప్పటికే వార్తలు హల్ చల్ చేస్తుండగా.. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

VidaaMuyarchi నయా అప్‌డేట్..

