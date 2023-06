June 13, 2023 / 08:20 PM IST

Mangalavaaram | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 సినిమాతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi). ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ తాజాగా మంగళవారం (Mangalavaaram) సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ఆర్‌ఎక్స్ 100 ఫేం పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మంగళవారం టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా అప్‌డేట్‌ను వీడియో రూపంలో షేర్ చేశారు మేకర్స్‌.

99 రోజులపాటు సాగిన షూటింగ్‌ షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఇదివరకెన్నడూ చూడని విజువల్స్‌తో సాగింది. ఊపిరి బిగపట్టండి.. గూస్‌బంప్స్ లోడ్ అవుతుంది. సినిమా షూటింగ్ పూర్తయిందంటూ షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఏ క్రియేటివ్‌ వర్క్స్‌, ముద్ర మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. పాపులర్‌ నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమాలో భాగస్వామ్యం కాబోతున్నారు. మరిన్ని వివరాలపై అజయ్ భూపతి టీం రానున్నరోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనుంది.

