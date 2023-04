Ajay Bhupathi Gives Update About Mangalavaaram First Look

Mangalavaaram | మంగళవారం వరకు వెయిట్ చేయండి.. అజయ్ భూపతి అప్‌డేట్‌

Mangalavaaram | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 సినిమాతో ఫస్ట్‌ ఎంట్రీలోనే అదిరిపోయే హిట్టు కొట్టి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi). ఆ తర్వాత తెరకెక్కించిన మహా సముద్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై డిజాస్టర్‌గా మిగిలిపోయింది. అజయ్ భూపతి తాజాగా మంగళవారం (Mangalavaaram) చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ స్టోరీతో రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో ఆర్‌ఎక్స్ 100 ఫేం పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput)లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌ లుక్ ఒకటి సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. కాగా ఇప్పుడు మరో అప్‌డేట్ అందించాడు అజయ్‌ భూపతి. టైటిల్‌కు మ్యాచింగ్ అయ్యే రోజు ఏప్రిల్ 25 (మంగళవారం)న ఉదయం 10:10 గంటలకు ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్ విడుదల చేశారు. ఈ స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఏ క్రియేటివ్‌ వర్క్స్‌, ముద్ర మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు భాగస్వామ్యం కాబోతున్నారు. ఈ వివరాలపై అజయ్ భూపతి టీం రానున్నరోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనుంది.

మంగళవారం తాజా అప్‌డేట్..

It’s time to give you an enthralling sneak-peek of our phenomenal story #Mangalavaaram #Chevvaikizhamai #Chovvazhcha 🦋

Stay Tuned till 25th April, TUESDAY @ 10:10 AM🔥@DirAjayBhupathi @AJANEESHB @MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_ #SwathiGunupati #SureshVarmaM pic.twitter.com/MmmbYuLhql

— A Creative Works (@ACreativeWorks_) April 23, 2023

నాలుగు భాషల్లో మంగళవారం టైటిల్‌ పోస్టర్..