Agent Movie | ఏజెంట్‌ నుంచి రామకృష్ణ సాంగ్‌ ప్రోమో రిలీజ్‌

April 13, 2023 / 09:59 AM IST

Agent Movie Songs | అక్కినేని అఖిల్‌ ఎన్నో ఎళ్ళుగా కమర్షియల్‌ సక్సెస్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. గతేడాది ‘మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్‌ బ్యాచ్‌లర్‌’తో హిట్టు సాధించినా.. కమర్షియల్‌గా సక్సెస్‌ సాధించలేకపోయాడు. ప్రస్తుతం ఈయన ఆశలన్ని ‘ఏజెంట్‌’ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. సురేందర్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రంలో అఖిల్‌ రా ఏజెంట్‌గా కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, టీజర్‌ సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. ఇక ఈ సినిమాను ఏప్రిల్‌ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం ఇదివరకే ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ వరుస అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాలోని ‘రామకృష్ణ గోవిందా’ సాంగ్‌ ప్రోమోను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్‌ వీడియో సాంగ్‌ను గురువారం సాయంత్రం 5:05 నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సాంగ్‌లో అఖిల్‌ స్టెప్స్‌ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. హిప్‌ హప్‌ తమిళ తన స్టైల్‌లో మంచి క్రిస్పీ ట్యూన్‌ను కంపోజ్‌ చేశాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన మళ్లీ మళ్లీ, ఏందే ఏందే పాటలు ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేశాయి. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో మలయాళ స్టార్‌ మమ్ముట్టి కీలకపాత్ర పోషించాడు. ఏకే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌తో క‌లిసి సురేంద‌ర్ రెడ్డి స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. అఖిల్‌కు జోడీగా సాక్షీ వైద్య న‌టిస్తుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళ, హిందీ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు.

To all my brothers, here’s the 3rd single from #Agent to heal your hearts.#RamaKrishna Full Song at 5:05 PM tomorrow

– https://t.co/N7QYZydS7i#AGENTonApril28th

— Akhil Akkineni (@AkhilAkkineni8) April 12, 2023