HIT 2 | హిట్‌ 2 ట్రైలర్‌ టైం చెబుతూ.. అడివి శేష్ టీం కొత్త పోస్టర్‌

November 22, 2022 / 03:47 PM IST

అడివి శేష్ (Adivi Sesh) లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ఉరికె ఉరికె సాంగ్‌ మ్యూజిక్ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది.

ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ విడుదల తేదీ అనౌన్స్ మెంట్‌ వీడియోను నానితో కలిసి షేర్ చేసుకున్నాడు అడివి శేష్‌. కాగా మేకర్స్ హిట్ 2 ట్రైలర్ అప్‌డేట్ అందించారు. ట్రైలర్‌ ఏ టైంలో రాబోతుందో తెలియజేశారు. రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు ట్రైలర్‌ లాంఛ్ చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. కొత్త పోస్టర్‌లో హీరోహీరోయిన్లు, వారి పక్కనే ట్రైన్డ్‌ డాగ్ కనిపిస్తుంది.

హిట్ 2 టీజర్‌ క్రైం, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్‌ తో సాగుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. మరి ట్రైలర్‌ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు. హిట్‌ 2 లో తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌, పోసాని కృష్ణమురళి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది హిట్ 2.

