Adivi Sesh | యూట్యూబ్‌ నుంచి హిట్‌ 2 టీజర్‌ డిలీట్ చేశారా..? అడివి శేష్‌ క్లారిటీ వీడియో

టాలీవుడ్ హీరో అడివిశేష్‌ (Adivi Sesh), శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) కాంబోలో వస్తున్న సినిమా హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో క్రైం నేపథ్యంలో సాగే హిట్‌ 2 టీజర్‌ ను ఇటీవలే మేకర్స్‌ లాంఛ్‌ చేశారు. టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేలా ఉండటమే కాదు.. ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను రేకెత్తించేలా సాగుతుంది.

అయితే హిట్‌ 2 టీజర్‌ను యూట్యూబ్‌లో చూస్తామనుకున్న ఆడియెన్స్ కు మాత్రం.. లాగిన్‌ అయి ఈ టీజర్‌ వీడియో చూడాలంటే మీ వయస్సు నిర్దారించండి..ఈ వీడియో కొంతమందికి అంత శ్రేయస్కరమైనది కాదు..అని స్క్రీన్‌పై డిస్‌ప్లే అవుతోంది. దీంతో హిట్‌ 2 టీజర్‌ను డిలీట్‌ చేశారా..? ఏంటి అని కొందరు చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అడివిశేష్‌ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

టీజర్‌లోని ఓ సన్నివేశంలో రక్తపుమరకలు, దుస్తులతో ఉన్న డెడ్‌ బాడీ కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ విజువల్స్‌ మైనర్లు వీక్షించవద్దని భావించిన యూట్యూబ్‌ 18 ఏండ్లు పైబడిన వారికి మాత్రమే చూసే అవకాశం కల్పించింది. టీజర్‌ను తొలగించలేదు.. నియమ నిబంధనల ప్రకారం యూట్యూబ్‌లో కనిపించకుండా చేశారు అంతే..అని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అడివిశేష్‌ క్లారిటీతో మూవీ లవర్స్‌ రిలాక్స్‌ అయిపోతున్నారు.

హిట్‌ 2లో మీనాక్షి చౌదరి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌ లో నటిస్తోంది. పోసాని కృష్ణమురళి, తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

అడివి శేష్‌ క్లారిటీ.. వీడియో

