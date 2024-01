Aditi Rao Hydari | న్యూ ఇయర్‌ వెకేషన్‌ ట్రిప్‌.. అదితీరావ్‌ హైదరి, సిద్దార్థ్‌ ఎక్కడికెళ్లారో..?

January 2, 2024 / 02:50 PM IST

Aditi Rao Hydari | టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని యాక్టర్‌ సిద్దార్థ్ (Siddharth)‌. బొమ్మరిల్లు, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, చుక్కల్లో చంద్రుడు సినిమాలతో తెలుగులో సూపర్ పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నాడు. బొమ్మరిల్లు హీరోగా తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్రవేసుకున్న సిద్దార్థ్‌ 2023లో చిన్నా సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడని తెలిసిందే.

సామాజిక సందేశంతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. సమ్మోహనం, మహాసముద్రం, వీ సినిమాలతో అందరికీ హాయ్ చెప్పింది అదితీరావ్‌ హైదరి (Aditi Rao Hydari) . ఈ హైదరాబాదీ ముద్దుగుమ్మ సిద్దార్థ్‌తో కలిసి చక్కర్లు కొడుతూ.. నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తన బాయ్‌ ఫ్రెండ్ సిద్దార్థ్‌తో కలిసి న్యూ ఇయర్ వెకేషన్‌ ట్రిప్‌ వేసింది.

ఇంతకీ ఈ ఇద్దరు ఎక్కడికెళ్లారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్‌ లో ఉండగా.. ఈ ఫొటోలు మాత్రం నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మొత్తానికి ఈ క్రేజీ యాక్టర్లు 2024 సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా తమ రిలేషన్‌షిప్‌ను ఇలా అధికారికంగా ఫైనల్ చేశారంటూ ఇప్పుడు నెట్టింట తెగ చర్చించుకుంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

Rumuored celebrity couple #AditiRaoHydari & Siddharth make their relationship official with a sweet New Year post. The couple celebrated #NewYear2024 together. Aditi shared a lovely pic from their vacation & fans loved it. The actor wrote, ‘Happy blessed grateful’. #Siddharth pic.twitter.com/j9iR53Hlt8

— E Global news (@eglobalnews23) January 2, 2024