Actor Soori | కొత్త సినిమా అనౌన్స్ చేసిన ‘విడుతలై’ హీరో

September 11, 2023 / 04:07 PM IST

Actor Soori | కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ వెట్రిమారన్‌ (Vetrimaran)కు సౌత్ ఇండ‌స్ట్రీలో యమ క్రేజ్‌ ఉంది. కేవలం పోస్టర్‌పై ఆయన పేరు కనిపిస్తే చాలు ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లకు ఎగబడిపోతుంటారు. ఇక ఇటీవలే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన విడుతలై పార్ట్‌-1 (Viduthalai Part 1) రిలీజైయి తమిళంతో పాటు తెలుగులో మంచి విజయం సాధించింది. కాగా ఈ మూవీలో తమిళ స్టార్ కమెడియన్ సూరి (Comedian Soori) హీరోగా న‌టించాడు. ఇక ఈ చిత్రంలో సూరి న‌ట‌న‌కు విమ‌ర్శ‌కుల నుంచి ప్ర‌శంస‌లు కూడా వ‌చ్చాయి. కాగా ఈ మూవీ త‌ర్వాత సూరి వ‌రుస మూవీల‌ను లైన్‌లో పెడుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే విడుతలై పార్ట్‌-2 (Viduthalai Part 2) లో న‌టిస్తున్న సూరి తాజాగా కొత్త సినిమా (Soori New Project) అనౌన్స్ చేశాడు.

కాకీ స‌ట్టై (Kaakisattai), కోడి (Kodi), ప‌ట్టాస్ (Pattas) చిత్రాల ఫేమ్ దురై సెంథిల్‌కుమార్ (Durai Senthil Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సూరి త‌న‌ నెక్స్ట్‌ సినిమా చేయబోతున్నాడు. సూరినెక్స్ట్ (SooriNext) అనే వ‌ర్కింగ్ టైటిల్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓపెనింగ్ సోమవారం కుంభకోణం (Kumbakonam)లో అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ప్రారంభంకాగా.. తమిళ నటుడు శశికుమార్ (Shashikumar) క్లాప్ ఇచ్చి సినిమా ఓపెనింగ్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాకి వెట్రి మారన్ క‌థ‌ను (Vetrimaran Story) అందిస్తుండ‌గా.. రేవతి శర్మ (Revathi Sharma), శివత నాయర్ (Shivatha Nayar), బ్రిగుడ సాగ (Paavi Teacher) కథానాయికలుగా నటిస్తున్నారు.

థ్రిల్లర్ జాన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని లార్క్ స్టూడియోస్ (Lark Studios), గ్రాస్ రూట్ ఫిల్మ్ కంపెనీ(Gross Route film Company) సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. శశికుమార్, ఉన్ని ముకుందన్ (Unni mukundhan) ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తుండ‌గా.. సముద్రఖని, మొట్టై రాజేంద్రన్, మైమ్ గోపి త‌దిత‌రులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఆర్థర్ ఎ విల్సన్ సినిమాటోగ్రఫీ చేయ‌నుండ‌గా.. ప్రదీప్ ఇ రాఘవ్ ఎడిటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. కాగా ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా (Yuvan Musical) సంగీతం అందించనున్నారు.

Actor @sooriofficial‘s next film begins with an auspicious pooja today at Kumbakonam. ✨@SasikumarDir and @Iamunnimukundan to play leads in this upcoming film!

A #VetriMaaran story ✍️

Directed by @Dir_dsk 🎬

A @thisisysr musical 🎶

Produced by @larkstudios_ &… pic.twitter.com/n0recFRWqJ

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 11, 2023