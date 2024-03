March 9, 2024 / 12:08 PM IST

Rajinikanth | సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘వెట్టయాన్‌’(Vettayan). తెలుగులో వేట‌గాడు అని వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు జై భీమ్ ఫేమ్ టి.జె.జ్ఞానవేల్‌ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. అమితాబ్‌, ఫహద్‌ ఫాజిల్‌, రానా, మంజు వారియర్‌, రితికా సింగ్‌, దుషారా విజయన్ ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. రీసెంట్‌గా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని క‌డ‌ప జిల్లాలో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ‘వెట్టయాన్‌’ టీమ్ తాజాగా హైద‌రాబాద్‌కు షిప్ట్ అయ్యింది. ఇక 75% షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా తాజా షెడ్యూల్ హైద‌రాబాద్‌లో ప్రారంభంకాగా.. ఈ షూటింగ్‌లో పాల్గోన‌డానికి ర‌జినీకాంత్ చెన్నై నుంచి హైద‌రాబాద్ బయలుదేరారు. ఇక చెన్నై నుంచి హైద‌రాబాద్‌కు బ‌య‌లుదేరుతుండ‌గా త‌లైవా ఎయిర్ పోర్ట్ ఉన్న

వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ర‌జినీకాంత్ సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. గ‌త నెల ‘లాల్‌ సలామ్‌’ అంటూ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాగా ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద డిజాస్ట‌ర్‌గా మిగిలింది. ఈ సినిమా అనంత‌రం టి.జె.జ్ఞానవేల్‌ దర్శకత్వంలో ‘వెట్టయాన్‌’ చేస్తున్న రజినీ త‌ర్వాత లియో ద‌ర్శ‌కుడు లోకేష్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రంలో న‌టించ‌నున్నారు.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Rajinikanth leaves for Hyderabad (Telangana) for the shooting of his upcoming film ‘Vettaiyan’.

He says, “75% of the shoot is over. As of now, the next movie is not finalised.” pic.twitter.com/mDAJqYV4LK

— ANI (@ANI) March 9, 2024