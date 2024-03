Priyanka Chopra | అయోధ్య రాముడిని దర్శించుకున్న ప్రియాంక చోప్రా

March 20, 2024 / 03:10 PM IST

Ram Janmabhoomi Temple | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ (Priyanka Chopra), భర్త నిక్ జోనాస్‌(Nick Jonas)లు అయోధ్య బాల రాముడి(Ayodhya Ram)ని దర్శించుకున్నారు. బుధ‌వారం ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని అయోధ్యకు వ‌చ్చిన ప్రియాంక చోప్రా – నిక్ జోనాస్ దంప‌తులు రాముడికి ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు నిర్వ‌హించారు. ఇక వీరితో పాటు వారి కుమార్తె మాల్టీ మేరీ జోనాస్ (Maltie Marie Jonas) కూడా ఉండ‌డం విశేషం. వీరికి సంబంధించిన ఫొటోల‌ను ఆలయ ట్రస్ట్‌ శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర సోషల్‌ మీడియా ద్వారా విడుద‌ల చేయగా.. ప్ర‌స్తుతం అవి నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Actor Priyanka Chopra Jonas, husband and singer Nick Jonas and their daughter Maltie Marie Jonas offered prayers at Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh.

(Source: Temple priest Pradeep Das) pic.twitter.com/WdWmcrXkwg

