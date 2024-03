March 20, 2024 / 02:40 PM IST

రాయ్‌పూర్‌: షాపింగ్‌ మాల్‌లో తండ్రి చేతుల్లో నుంచి పసి బాలుడు జారిపోయాడు. (Child Slips From Father’s Arms) చాలా ఎత్తు నుంచి కిందపడటంతో మరణించాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాజధాని రాయ్‌పూర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. మంగళవారం భార్యాభర్తలు తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి షాపింగ్‌ కోసం రాయ్‌పూర్‌లోని సిటీ సెంటర్ మాల్‌కు వెళ్లారు. ఒక వ్యక్తి చేతిలో ఏడాదిన్నర వయసున్న కుమారుడు ఉన్నాడు. ఐదేళ్ల వయసున్న మరో కుమారుడు కూడా అతడి వెంట ఉన్నాడు.

కాగా, షాపింగ్‌ మాల్‌ మూడో అంతస్తులో ఎస్కలేటర్‌ వద్ద వారు ఉండగా దానిని ఎక్కేందుకు ఐదేళ్ల కుమారుడు ప్రయత్నించాడు. అయితే అతడ్ని వారించే ప్రయత్నంలో ఏడాదిన్నర వయసున్న పసి బాలుడు ఆ వ్యక్తి చేతి నుంచి జారిపోయాడు. షాపింగ్‌ మాల్‌లో చాలా ఎత్తు నుంచి కింద పడ్డాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ చిన్నారిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆ పసి బాలుడు అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. మరోవైపు ఆ షాపింగ్‌ మాల్‌లోని సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Toddler at Raipur mall dies after falling from the third floor after he accidentally slips from the lap of the guardian, while he looked after another child.#Raipur pic.twitter.com/aGlW7oZUAk

