November 19, 2022 / 07:52 AM IST

Ira Khan | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ కూతురు ఐరా ఖాన్ నిశ్చితార్థ వేడుక‌లు ముంబైలో ఘ‌నంగా జ‌రిగాయి. ఐరా ఖాన్ నిశ్చితార్థ వేడుక‌ల‌కు సంబంధించిన ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. త‌న బాయ్ ఫ్రెండ్ నుపూర్ శిఖ‌రేతో ఐరాకు ఎంగేజ్‌మెంట్ జ‌రిగింది. నిశ్చితార్థ వేడుక‌ల్లో ఐరా ఖాన్ ఎరుపు రంగు గౌనులో మెరిసిపోయింది. నుపూర్ బ్లాక్ సూట్ ధ‌రించి, గుడ్ లుకింగ్‌లో క‌నిపించాడు. ఇక ఈ వేడుక‌ల్లో అమీర్ ఖాన్, రీనా ద‌త్తా, కిర‌ణ్ రావు, అమీర్ ఖాన్ మేన‌ల్లుడు ఇమ్రాన్ ఖాన్‌తో పాటు ప‌లువురు పాల్గొన్నారు.

ఐరా ఖాన్ గత రెండేళ్లుగా తన ఫిట్‌నెస్ ట్రైనర్ నుపుర్ శిఖారే తో డేటింగ్ చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. గ‌తంలో ఐరా, నుపూర్ క‌లిసి ప‌లు పార్టీల‌కు అటెండ్ అయ్యారు. ఇద్ద‌రు క‌లిసి ప‌బ్బుల‌కు వెళ్తూ మీడియా కంట‌ప‌డ్డ సంద‌ర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఈ ఏడాది సెప్టెంబ‌ర్‌లో ఈ జంటకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైర‌ల్ అయింది. ఓ సైక్లింగ్ ఈవెంట్లో నుపూర్ సడెన్‌గా వ‌చ్చి ఐరాకు ప్రపోజ్ చేయగా.. ఆమె అంగీకరించింది. ఆమె వేలికి రింగ్ తొడిగి త‌న ప్రేమ‌ను వ్య‌క్త‌ప‌రిచాడు. అనంత‌రం ఐరా.. నుపూర్‌కు లిప్ కిస్ ఇచ్చి.. త‌న ప్రేమ‌ను తెలిపింది. ఆ వీడియో అప్ప‌ట్లో వైర‌ల్ అయింది. మొత్తంగా ఐరా, నుపూర్ ప్రేమ‌కు పెద్ద‌లు అంగీకారం తెల‌ప‌డంతో.. వారి నిశ్చితార్థం ఘ‌నంగా జ‌రిగింది.

Aamir Khan’s daughter Ira gets engaged to BF Nupur Shikhare. See pics Aamir Khans daughter Ira gets engaged to BF Nupur Shikhare See pics https://t.co/meMVLYzvvR pic.twitter.com/tWpITvryUX

— JOB MELA (@alokbha59102427) November 18, 2022