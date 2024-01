Aamir Khan | అమీర్‌ఖాన్‌ కూతురు ఐరాఖాన్‌ ప్రీవెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ షురూ

Aamir Khan | పాపులర్‌ బాలీవుడ్ యాక్టర్ అమీర్‌ఖాన్‌ (Aamir Khan) కూతురు ఐరాఖాన్ (Ira Khan)-నుపుర్‌ శిఖరే (బిజినెస్‌మెన్‌) వెడ్డింగ్‌కు అంతా ముస్తాబైంది. పెళ్లి వేడుకలో భాగంగా ప్రీవెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి.

January 2, 2024 / 06:32 PM IST

Aamir Khan | పాపులర్‌ బాలీవుడ్ యాక్టర్ అమీర్‌ఖాన్‌ (Aamir Khan) ఇంట వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి. అమీర్‌ఖాన్‌ కూతురు ఐరాఖాన్ (Ira Khan) – నుపుర్‌ శిఖరే (బిజినెస్‌మెన్‌) వెడ్డింగ్‌కు అంతా ముస్తాబైంది. జనవరి 3న మహారాష్ట్రియన్‌ సంప్రదాయ పద్దతిలో వీరిద్దరి వివాహ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అమీర్‌ఖాన్ ఏర్పాట్లు చేశాడు. పెళ్లి వేడుకలో భాగంగా నేడు ప్రీవెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి.

హల్దీ సెర్మనీలో అమీర్‌ఖాన్‌ మాజీ భార్యలు రీనా దత్తా, కిరణ్‌ రావ్‌ డెకరేషన్ పనుల్లో మునిగిపోయారు. మరోవైపు అమీర్‌ఖాన్‌ ముంబైలోని తన నివాసం నుంచి నైట్‌ వేర్‌లో బయటకు వచ్చి మీడియాను పలుకరించి వెళ్తున్న వీడియోతోపాటు నుపుర్‌-ఐరాఖాన్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, విజువల్స్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

ప్రీవెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్..

Megastar #AamirKhan gets clicked at his residence ahead of daughter #IraKhan‘s marriage tomorrow ❤ pic.twitter.com/cbRs9Mohv0 — RAJ (@AamirsDevotee) January 2, 2024