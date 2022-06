June 11, 2022 / 06:39 PM IST

Aadi Saikumar Next Movie Title | హిట్లు, ఫ్లాపుల‌లో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తుంటాడు ఆది సాయికుమార్‌. ‘ప్రేమ‌కావాలి’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆది అన‌తికాలంలోనే మంచి న‌టుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న క్రేజ్ ఎలా ఉన్నా సినిమాల‌ను మాత్రం వ‌రుస పెట్టి ఓకే చేస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈయ‌న ఆరు సినిమాల‌ను లైన్లో పెట్టాడు. ఆందులో శ‌శికాంత్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్క‌బోయే సినిమా ఒక‌టి. థ్రిల్ల‌ర్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్క‌నున్న ఈ సినిమా టైటిల్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు.

ఈ చిత్రానికి ‘టాప్‌గేర్’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో ఆది క్యాబ్ న‌డిపిస్తున్నాడు. తాజాగా విడుద‌లైన ఈ పోస్ట‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌స్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఆదిత్య మూవీస్‌, శ్రీ ధ‌న‌ల‌క్ష్మీ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై కే.వి శ్రీధ‌ర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు. రియా సుమ‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బ్ర‌హ్మాజీ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. హ‌ర్ష‌వ‌ర్ధ‌న్ రామేశ్వ‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌లో బిజీగా ఉన్న చిత్ర‌బృందం త్వ‌ర‌లోనే షూటింగ్‌ను మొద‌లు పెట్ట‌నున్నారు.

Here's the Intriguing Title revealing Poster of #AadiSaiKumar next, All filled with Red, Rage & Rush "#TOPGEAR" 💥🔥#AdityaMovies & Entertainments Presents #SriDhanaLakshmiProductions pic.twitter.com/AJWGiQFC9d

— Shreyas Media (@shreyasgroup) June 11, 2022