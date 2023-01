January 17, 2023 / 05:45 PM IST

టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అరవింద్ కృష్ణ (Arvind krishna) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం ఏ మాస్టర్ పీస్‌ (A Masterpiece). సుకు పూర్వజ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ సరికొత్త తెలుగు సూపర్ హీరో మూవీగా వస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. కాగా ఇపుడు మూవీ లవర్స్ కు స్టన్నింగ్ పోస్టర్‌తో మరో అప్‌డేట్ అందించాడు అరవింద్‌ కృష్ణ.

ఈ మూవీ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ జనవరి 26 నుంచి మొదలు కానుంది. ఏ మాస్టర్‌పీస్‌ వర్క్‌ నుంచి ఒక పీస్‌ అంటూ.. స్పోర్ట్స్‌ కారుపై సూపర్ హీరో లుక్‌లో నిలబడి ఉన్న అరవింద్ కృష్ణ స్టిల్‌ను మేకర్స్‌ షేర్ చేయగా నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో బిగ్‌బాస్‌ ఫేం అషు రెడ్డి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. సినిమా బండి ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌పై శ్రీకాంత్‌ కండ్రగుల ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

అరవింద్ కృష్ణ మరోవైపు వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో అండర్ వరల్డ్‌ బిలియనీర్స్ (UNDER World Billionaires)లో నటిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని గగన్‌ గోపాల్‌ ముల్క డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇటీవలే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్ ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

ఏ మాస్టర్ పీస్‌ సూపర్ హీరో లుక్..

A piece of work from #AMasterpiece

Regular shoot starts from Jan 26th.

Let’s catchup the rise of a #superhero this year🙌

Project #3 Dir by #Sukupurvaj

Prod by @Thecheeku9 @CinemaBandiProd#SrikanthKandragula #arvindkrishna #Ashureddy #Snehagupta @ria_purvaj @Gskmedia_PR #AMP pic.twitter.com/QkBNvozYX3

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) January 17, 2023