80s actors | 80స్‌ తారల సందడి.. ఇంతకీ ఎక్కడ కలిశారో తెలుసా..?

November 13, 2022 / 02:40 PM IST

దశాద్దాలుగా సినీ పరిశ్రమ (South Film Industry) లో సక్సెస్‌ ఫుల్‌గా కెరీర్‌ కొనసాగిస్తున్న యాక్టర్లు ఇండియన్‌ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ (Indian Film Industry)లో చాలా మందే ఉన్నారు. భాషతో సంబంధం లేకుండా సినీ ఇండస్ట్రీ అంతా ఒక్కటే అని మన హీరోహీరోయిన్లు, నటీనటులను చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎంత బిజీ షెడ్యూల్‌ ఉన్నా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్‌ఫుల్‌ 80స్‌ నటీనటులంతా (80s actors) ఒక్క చోట కలువడం సాధారణంగా జరిగిదే.

ఎప్పటిలాగే ఈ సారి కూడా స్టార్లంతా ఒక్కచోట చేరి సందడి చేశారు. వీరి కలయికకు ముంబై వేదికైంది. ప్రముఖ యాక్టర్లు చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌, అనుపమ్‌ ఖేర్‌, నరేశ్‌, జాకీ ష్రాఫ్‌, అర్జున్‌, భానుచందర్‌, అనిల్ కపూర్‌, పూనమ్ ధిల్లాన్‌, భాగ్యరాజ్‌, శరత్‌ కుమార్‌, శోభన, రాధ, రేవతి, ఊర్మిళ, సుహాసిని, రమ్యకృష్ణ, విద్యాబాలన్‌, రాజ్‌కుమార్‌ సేతుపతి, ఖుష్బూ సుందర్ తోపాటు ఇతర నటీనటులు పదకొండవసారి (11వ రీయూనియన్‌ ) గెట్‌ టు గెదర్‌ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

వీరంతా సరదా ఆటపాటలతో గెట్‌ టు గెదర్‌ ను ఆహ్లాదకరంగా గడిపారు. స్టార్ల రీయూనియన్‌ గ్రూప్‌ స్టిల్స్‌ ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ గ్రూప్‌లో కెరీర్‌ తొలినాళ్లలో విలన్‌గా నటించి.. ఆ తర్వాత హీరోలైన వారు కొందరుంటే.. మరికొందరు ఇప్పటికీ స్టార్‌హీరోలుగా లీడింగ్‌ పొజిషన్‌లో కొనసాగుతున్నవాళ్లున్నారు. ఇక హీరోయిన్లుగా ఆయా భాషల్లో కొన్నేళ్లపాటు లీడింగ్‌లో కొనసాగిన చాలా మంది సీనియర్‌ నటీమణులు ఇపుడు క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టులుగా కొనసాగుతున్నారు.

ట్రెండింగ్‌లో తారల స్టిల్స్‌..

80s actors reunion graciously hosted by @poonamdhillon and @bindasbhidu and nearly 40 actors from the four southern states gathered this year in Mumbai #11thYear80sReUnion #RajkumarSethupathy @realsarathkumar @KChiruTweets @ungalKBhagyaraj @VenkyMama #Arjun @AnilKapoor pic.twitter.com/w7c80IRi5a

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 13, 2022