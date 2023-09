800 The Movie | 800 సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ వెన్యూ ఫిక్స్.. చీఫ్‌ గెస్ట్ ఎవరో తెలుసా..?

September 22, 2023 / 08:54 PM IST

800 The Movie | స్పోర్ట్స్‌ పర్సనాలిటీస్‌పై సినిమాలు వస్తున్నాయంటే ఆ క్రేజే వేరు. ప్రత్యేకించి క్రికెటర్ల బయోపిక్స్ వస్తుంటే స్పోర్ట్స్‌ అండ్ మూవీ లవర్స్‌ కు పండగే అని చెప్పాలి. ఇప్పుడిదే జోనర్‌లో లెజెండరీ క్రికెట్‌ ప్లేయర్, శ్రీలంకన్‌ ఆఫ్‌ స్పిన్నర్ ముత్తయ్య మురళీధరన్‌ (Muthiah Muralidaran) బయోపిక్ వస్తుందని తెలిసిందే. 800 టైటిల్(‌800 Title)తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో స్లమ్‌ డాగ్‌ మిలియనీర్‌ ఫేం మధుర్‌ మిట్టల్‌ (Madhurr Mittal) టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్నాడు.

కెరీర్‌లో 800 టెస్ట్‌ వికెట్స్‌ తీసిన ఒకే ఒక ఆఫ్‌ స్పిన్నర్‌ బౌలర్‌గా అరుదైన రికార్డు మురళీధరన్‌ ఖాతాలో ఉండగా.. ఈ రికార్డు స్ఫూర్తితోనే సినిమాకు 800 టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే ఈ సినిమా అక్టోబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుందని తెలియజేస్తూ.. న్యూ లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేయగా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

రీలీజ్ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌ మొదలుపెట్టారు మేకర్స్‌. ఇందులో భాగంగానే సెప్టెంబర్ 25న హైదరాబాద్‌లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఈవెంట్‌కు ముఖ్య అతిథిగా వస్తుందెవరో తెలుసా..? టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌, హైదరాబాదీ బ్యాట్స్‌మెన్‌ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ముఖ్య అతిథిగా రాబోతున్నాడు.

ఎంఎస్ శ్రీపతి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మాస్టర్‌ బ్లాస్టర్‌ స‌చిన్ టెండూల్కర్‌ లాంచ్‌ చేశాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రాన్నిమూవీ ట్రైన్‌ మోషన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై వివేక్‌ రంగచారి నిర్మిస్తున్నారు. 800 పాన్ ఇండియా థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ను శ్రీదేవి మూవీస్‌ బ్యానర్‌ అధినేత, పాపులర్‌ నిర్మాత శివలెంక కృష్ణప్రసాద్‌ దక్కించుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో మహిమ నంబియార్ కీలక పాత్రలో నటిస్తుంది. ఘిబ్రాన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

#800TheMovie Special Pre-release event to have Stylish Batsman, Padma Shri @VVSLaxman281 as Chief Guest ✨

800 ట్రైలర్‌..

SACHIN TENDULKAR UNVEILS TRAILER OF MUTHIAH MURALIDARAN BIOPIC ‘800’… 6 OCT RELEASE… #SachinTendulkar unveiled the trailer of the #MuthiahMuralidaran biopic, titled 800 [#800TheMovie]… #SanathJayasuriya was also present at the event.

Trailer 🔗: https://t.co/e21A4LjQH2… pic.twitter.com/0zDMU3N3UH

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 5, 2023