October 8, 2023 / 12:17 PM IST

Oscar Awards | మ‌ల‌యాళ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ మూవీ 2018 ఆస్కార్‌ రేసులో నిలిచిన విష‌యం తెలిసిందే. 2024వ సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్‌ అవార్డుల ఎంపికలో భాగంగా మనదేశం నుంచి మలయాళ చిత్రం ‘2018’ని ఎంపిక చేశారు. ‘బెస్ట్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ఫీచర్‌ ఫిలిం’ విభాగంలో ఈ చిత్రాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ప్రముఖ దర్శకుడు గిరీష్‌ కాసరవల్లి అధ్యక్షతన 17మంది సభ్యులతో కూడిన కమిటీ, దరఖాస్తు చేసుకున్న 22 చిత్రాలను వీక్షించి ‘2018’ సినిమాను ఎంపిక చేసింది.

అయితే ఈ సినిమా ఎంపిక అవ్వ‌డం ప‌ట్ల ఈ చిత్ర‌బృందం సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌ను క‌లుసుకుంది. రజనీకాంత్ ప్ర‌స్తుతం కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఉన్నాడు. ఈ క్ర‌మంలో రజనీకాంత్‌ను క‌లుసుకున్న 2018 టీమ్ త‌లైవా ఆశీర్వాదం తీసుకుంది. ఇక ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోల‌ను చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

#2018Movie team met superstar #Rajinikanth at Trivandrum and got blessings from Superstar as it got selected for Oscars🏆#Thalaivar170 shooting also currently ongoing at Trivandrum 🎬 pic.twitter.com/imnMxojVVF

