ఖాతాదారులకు ఎస్బీఐ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ బహుమతి

ముంబై : స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలోని అతిపెద్ద బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) తన సేవింగ్స్ ఖాతాదారులకు బహుమతి ప్రకటించింది. తన సేవింగ్స్ ఖాతా ఖాతాదారులకు వివిధ రకాల ఛార్జీల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఆగస్టు 15 న ఎస్బీఐ తన ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా ఈ సమాచారం ఇచ్చింది. దీని ప్రకారం, సేవింగ్స్ బ్యాంక్ కస్టమర్లు ఇకపై ఎస్ఎంఎస్ హెచ్చరికలు, కనీస బ్యాలెన్స్ ఉంచనందుకు రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.



కస్టమర్ ఖాతాలో నమోదు చేసిన మొబైల్ నంబర్‌లకు సేవా సందేశాలను పంపడానికి వసూలు చేసే ఛార్జీలను స్టేట్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు రద్దు చేసింది. సేవింగ్స్ ఖాతాదారులు దీని కోసం ఎటువంటి ఛార్జీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

ఎస్బీఐ తన శాఖలను మూడు వర్గాలు.. మెట్రో-అర్బన్, సెమీ అర్బన్, గ్రామీణ ప్రాంతాలుగా విభజించింది. నగరాల్లోని బ్రాంచ్ కస్టమర్లు సగటు రూ.3 వేల బ్యాలెన్స్ నిర్వహించకపోతే 50 శాతం (రూ. 1,500) కంటే తక్కువగా ఉంటే, అప్పుడు అతను రూ.10 తోపాటు జీఎస్టీని ఫీజుగా చెల్లించాలి. బ్యాలెన్స్ 75 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటే రూ.15 తోపాటు జీఎస్టీ, సెమీ అర్బన్ బ్రాంచ్‌లో కనీసం రూ.2,000 ఉంచాలి. గ్రామీణ ప్రాంత శాఖ వినియోగదారుల ఖాతాల్లో కనీస బ్యాలన్స్ రూ .1,000 అవసరం.

లావాదేవీల హెచ్చరిక ఛార్జీ ఎంత?

ప్రతి ఒక్కరి ఖాతా నుంచి లావాదేవీల గురించి సమాచారం ఇవ్వడం ద్వారా కస్టమర్ ఖాతా నుంచి ఏ లావాదేవీ జరుగుతుందో తెలుసుకోగలరు. ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా బ్యాంక్ కస్టమర్ వద్దకు చేరుకుంటుంది. కానీ దీని కోసం ఎస్బీఐ తన వినియోగదారుల నుంచి ప్రతి త్రైమాసికానికి రూ.12 ప్లస్ జీఎస్‌టీ వసూలు చేస్తుంది.

