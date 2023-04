April 3, 2023 / 08:51 PM IST

SBI Server Down | దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంక్‌.. ‘భారతీయ స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ (ఎస్బీఐ)’ ఆన్‌లైన్‌ సేవల్లో అంతరాయం కలిగిందని సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్‌, నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌, ఎస్బీఐ యాప్‌ యోనో వినియోగంలో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని పలువురు ఖాతాదారులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పోస్ట్‌లు పెట్టారు. ఔటేజ్‌ ట్రాకింగ్‌ వెబ్‌సైట్‌ డౌన్‌డిటెక్టర్‌ ఇండియా కూడా ఎస్బీఐ ఖాతాదారులకు లావాదేవీల్లో సమస్యలు తలెత్తాయని వెల్లడించింది.

సోమవారం ఉదయం 9.13 గంటల నుంచి ఎస్బీఐ ఆన్‌లైన్‌ సర్వీసుల్లో సమస్యలు వస్తున్నాయని ఖాతాదారులు ఫిర్యాదు చేశారని డౌన్‌డిటెక్టర్‌ ఇండియా తెలిపింది. కొందరు ఖాతాదారులైతే తాము ఆదివారం నుంచే సమస్యలు ఎదుర్కొన్నామని ట్వీట్లు చేశారు. ఇంకొందరు రెండు, మూడు రోజులుగా ఎస్బీఐ ట్రాన్సాక్షన్లలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఫిర్యాదు చేశారు.

ఆన్‌లైన్‌ సర్వీసుల్లో అంతరాయంపై ఎస్బీఐ ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. దీంతో ఖాతాదారులు సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లపై ఎస్బీఐ తీరుపట్ల తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎప్పట్లోగా సర్వీసులు పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్ధరిస్తారని నిలదీస్తున్నారు.

I think @TheOfficialSBI Net banking, UPI and Yono servers maybe on lunch break #server #SBI #sbidown #yonosbi #UPI pic.twitter.com/5vfzn6Yh4C

ఈ నెల ఒకటో తేదీన ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం ఆన్‌లైన్‌ సేవలకు ఎస్బీఐ స్వల్పంగా బ్రేక్‌ ఇచ్చింది. శనివారం మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.45 గంటల వరకు యోనో, యోనో లైట్‌, ఇంటర్నెట్‌ బ్యాంకింగ్‌, యోనో బిజినెస్‌, యూపీఐ పేమెంట్స్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉండబోవని ముందే ఎస్బీఐ ట్విట్టర్‌ వేదికగా ప్రకటన చేసింది. వార్షిక ఖాతాల ముగింపు వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని వెల్లడించింది. అప్పటి నుంచి తమకు ఆన్‌లైన్‌ సర్వీసుల్లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని పలువురు కస్టమర్లు ట్వీట్లు చేయడం ఆసక్తికర పరిణామం.

Why are the servers of @TheOfficialSBI down? I have been trying to login since morning but can't login. @sbigeneral @sbi_yfi pic.twitter.com/j7xQOGI5c7

— Sandesh Nisargan (@sandeshnisargan) April 3, 2023