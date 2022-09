September 5, 2022 / 07:12 PM IST

SBI Alert | ఎస్బీఐ పేరుతో స‌ర్క్యులేట్ అవుతున్న ఫేక్ మెసేజ్‌ల ప‌ట్ల అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని ఆ బ్యాంక్ ఖాతాదారుల‌ను కేంద్రం హెచ్చ‌రించింది. ఖాతా బ్లాక్ కాకుండా నివారించ‌డానికి పాన్ నంబ‌ర్ అప్‌డేట్ చేసుకోవాల‌ని సైబ‌ర్ మోస‌గాళ్లు ఫేక్ మెసేజ్ పంపుతార‌ని, వాటికి ప్ర‌తి స్పందించ‌వ‌ద్ద‌ని తెలిపింది. ప‌ర్స‌న‌ల్‌, బ్యాంకింగ్ వివ‌రాలు షేర్ చేసుకోవాల‌ని వ‌చ్చే ఈ-మెయిల్స్‌కు, ఎస్సెమ్మెస్‌ల‌కు స్పందించొద్ద‌ని సూచించింది.

రిపోర్ట్‌.ఫిషింగ్ @ఎస్బీఐ.కో.ఇన్ (Report at report.phishing@sbi.co.in) నుంచి `డియ‌ర్ క‌స్ట‌మ‌ర్‌. ఈ రోజు మీ ఎస్బీఐ యోనో అకౌంట్ మూసివేయ‌బ‌డుతుంది. ఈ న్యూ లింక్‌లో మీ పాన్ కార్డు డిటైల్స్ షేర్‌చేసుకోవాల‌ని ఉంటుంది` అని కేంద్రం తెలిపింది.

ఎస్బీఐ సైతం త‌న ఖాతాదారుల‌ను హెచ్చ‌రించింది. ఖాతాదారులు త‌మ‌కు వ‌స్తున్న ఎస్సెమ్మెస్‌ల‌ను, స‌ర్క్యులేటింగ్ టిప్స్ ప్రామాణిక‌త‌ను గుర్తించి, త‌నిఖీ చేసుకోవాల‌ని ఎస్బీఐ కోరింది. `ముఖ్య‌మైన ప్ర‌క‌ట‌న‌. కార్డు, పిన్‌, ఓటీపీ, సీవీవీ వివ‌రాలు ఎప్పుడూ ఎస్బీఐ అడుగ‌దు. ఇత‌రులకు ఎటువంటి ప‌రిస్థితుల్లో ఈ వివ‌రాల‌ను ఏ ఒక్క‌రితోనూ షేర్ చేసుకోవ‌ద్దు. మొబైల్‌కు లేదా ఈ-మెయిల్స్‌కు వ‌చ్చే గుర్తు తెలియ‌ని లింక్స్‌ను క్లిక్ చేయొద్ద‌ని ఎస్బీఐ ఇన్ఫోసెక్ టీం కోరింది. ఎస్బీఐ పేరుతో వ‌చ్చే షార్ట్ కోడ్ ఎస్సెమ్మెస్‌ల ప‌ట్ల అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని ఖాతాదారుల‌ను ఇటీవ‌ల ఎస్బీఐ కోరింది.

A #Fake message issued in the name of SBI is asking customers to update their PAN number to avoid their account from getting blocked#PIBFactCheck

▶️Never respond to emails/SMS asking to share your personal or banking details

▶️Report at👇

✉️ report.phishing@sbi.co.in

📞1930 pic.twitter.com/GiehqSrLcg

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 27, 2022