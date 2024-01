Oneplus 12 Oneplus 12r Colour Ram Storage Options For India Leak Online

One Plus 12 | 23న భార‌త్ మార్కెట్లోకి వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 సిరీస్ ఫోన్లు.. ఇవీ డిటైల్స్‌..!

One Plus 12 | చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల త‌యారీ సంస్థ వ‌న్‌ప్ల‌స్ త‌న వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 సిరీస్ ఫోన్ల‌ను ఈ నెల 23న భార‌త్ మార్కెట్లో `స్మూత్ బియాండ్ బిలీఫ్ (Smooth Beyond Belief)` ఈవెంట్ వేదిక‌గా ఆవిష్క‌రించ‌నున్న‌ది.

January 1, 2024 / 10:10 PM IST

One Plus 12 | చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల త‌యారీ సంస్థ వ‌న్‌ప్ల‌స్ త‌న వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 సిరీస్ ఫోన్ల‌ను ఈ నెల 23న భార‌త్ మార్కెట్లో `స్మూత్ బియాండ్ బిలీఫ్ (Smooth Beyond Belief)` ఈవెంట్ వేదిక‌గా ఆవిష్క‌రించ‌నున్న‌ది. వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 సిరీస్ ఫోన్ల‌లో వ‌న్‌ప్ల‌స్12, వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 ఆర్ ఫోన్లు ఉంటాయి. వ‌న్‌ప్ల‌స్‌12 ఫోన్ ఇప్ప‌టికే చైనా మార్కెట్లో ల‌భిస్తున్న‌ది. వ‌న్‌ప్ల‌స్‌12 ఫోన్ స్నాప్ డ్రాగ‌న్ 8 జెన్ 3 ఎస్వోసీ చిప్‌సెట్, 100 వాట్ల వైర్డ్ సూప‌ర్ వూక్ చార్జింగ్ లేదా 50 వాట్ల వైర్‌లెస్ చార్జింగ్‌, 10 వాట్ల రివ‌ర్స్ వైర్‌లెస్ చార్జింగ్ మ‌ద్ద‌తుతో 5400 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గ‌ల బ్యాట‌రీతో వ‌స్తున్న‌ది.

వ‌న్‌ప్ల‌స్‌12 ఫోన్ 12 జీబీ ర్యామ్ + 256 జీబీ స్టోరేజీ, 16 జీబీ ర్యామ్ +512 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్ల‌లో వ‌స్తుంద‌ని తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ రెండు క‌ల‌ర్ ఆప్ష‌న్లు – ఫ్ల‌వీ ఎమ‌రాల్డ్‌, సిల్కీ బ్లాక్ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటుంద‌ని భావిస్తున్నారు. వ‌న్‌ప్ల‌స్‌12 ఆర్ ఫోన్ 8జీబీ+128 జీబీ స్టోరేజీ, 16 జీబీ ర్యామ్ +256 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్ల‌లో కూల్ బ్లూ, ఐర‌న్ గ్రే షేడ్ రంగుల్లో పొందొచ్చు.

గ‌త నెలలో చైనా మార్కెట్లోకి ఎంట‌రైన వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 ఫోన్ దాదాపు రూ.50,700 (4,299 చైనా యువాన్లు) నుంచి మొద‌ల‌వుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ 14 బేస్డ్ క‌ల‌ర్ ఓఎస్ 14 వ‌ర్ష‌న్‌పై ఈ ఫోన్ ప‌ని చేస్తుంది. 6.82 అంగుళాల క్వాడ్ హెచ్‌డీ+ (1,440 x 3,168 pixels) ఎల్‌టీపీవో ఓలెడ్ స్క్రీన్ విత్ 120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్‌తో వ‌స్తుంది. 4ఎన్ఎం స్నాప్‌డ్రాగ‌న్ 8 జెన్ 3 చిప్ సెట్ ఉండొచ్చున‌ని భావిస్తున్నారు.

ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెట‌ప్‌తో వ‌స్తున్న వ‌న్‌ప్ల‌స్ 12 ఫోన్.. సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం 32-మెగా పిక్సెల్ సెన్స‌ర్ కెమెరా ఉంటుంది. ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెట‌ప్‌లో 50-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమ‌రీ సెన్స‌ర్ కెమెరా, 8 మెగా పిక్సెల్ ఆల్డ్రావైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, 32 మెగా పిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా ఉంటాయి. ఇక వ‌న్ ప్ల‌స్ 12 ఆర్ పోన్ స్నాప్ డ్రాగ‌న్ 8 జెన్ 2 ఎస్వోసీ చిప్‌సెట్‌, 6.7 అంగుళాల అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే విత్ 120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్ క‌లిగి ఉంటుంద‌ని చెబుతున్నారు.