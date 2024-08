Nothing Phone 2a Plus | నథింగ్ మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్లస్.. ఇవీ స్పెషిఫికేషన్స్..!

Nothing Phone 2a Plus With Mediatek Dimensity 7350 Pro Soc 50 Megapixel Front Camera Launched In India

August 1, 2024 / 05:31 PM IST

Nothing Phone 2a Plus | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ నథింగ్ (Nothing) తన నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్లస్ (Nothing Phone 2a Plus) ఫోన్ ను భారత్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. కార్ల్-పెల్ సారధ్యంలోని యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ బ్రాండ్ నథింగ్.. తన నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ కొనసాగింపుగా నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్లస్ తీసుకొస్తున్నది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7350 5జీ ప్రాసెసర్‌తో వస్తోంది. రెండు 50-మెగా పిక్సెల్ రేర్ కెమెరాలతోపాటు సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం 50-మెగా పిక్సెల్ సెన్సర్ కెమెరాలు ఉంటాయి. 120 హెర్ట్జ్ అడాప్టివ్ రీప్రెష్ రేటుతోపాటు అమోలెడ్ డిస్ ప్లే కలిగి ఉంటుంది. నథింగ్ మోడిఫైడ్ గ్ల్యిప్ ఇంటర్ ఫేస్ కొనసాగుతుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్లస్ ఫోన్ 8జీబీ ర్యామ్ విత్ 256 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్ రూ.27,999, టాప్ ఎండ్ వర్షన్ 12 జీబీ ర్యామ్ విత్ 256 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్ రూ.29,999లకు లభిస్తుంది. బ్లాక్, గ్రే కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ ఫామ్ అమెజాన్ ద్వారా ఈనెల ఏడో తేదీ నుంచి సేల్స్ ప్రారంభం అవుతాయి.

120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేటుతోపాటు 6.7 అంగుళాల (1080×2412 పిక్సెల్స్) అమోలెడ్ డిస్ ప్లే, 394 పీపీఐ పిక్సెల్ డెన్సిటీ, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్ ఉంటాయి. స్క్రీన్ 240 హెర్ట్జ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేటుతోపాటు 1300 పీక్ బ్రైట్ నెస్ కలిగి ఉంటుంది. ఒక్టాకర్ 4ఎన్ఎం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7350 ఎస్వోసీ ప్రాసెసర్ తో వస్తోంది.

నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్లస్ ఫోన్ డ్యుయల్ కెమెరా సెటప్ తో వస్తోంది. ప్రైమరీ 50-మెగా పిక్సెల్ శాంసంగ్ జీఎన్ 9 1/1.57 అంగుళాల సెన్సర్, 10ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, సెకండరీ 50-మెగా పిక్సెల్ శాంసంగ్ జేఎన్1 1/2.76 అంగుళాల సెన్సర్ విత్ 114 డిగ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం 50-మెగా పిక్సెల్స్ శాంసంగ్ జేఎన్1 సెన్సర్ కెమెరా ఉంటుంది.

5జీ, 4జీఎల్టీఈ, వై-ఫై.6, వై-ఫై.6 డైరెక్ట్, బ్లూటూత్ 5.3, ఎన్ఎఫ్ సీ, జీపీఎస్, గ్లోనాస్, గెలీలియో, క్యూజడ్ఎస్ఎస్ 360-డిగ్రీ యాంటీనా, యూఎస్బీ టైప్ సీ పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కలిగి ఉంటది. యాక్సెలరోమీటర్, ఎలక్ట్రానిక్ కంపాస్, అంబియెంట్ లైట్ సెన్సర్, గైరోస్కోప్, ప్రాగ్జిమిటీ సెన్సర్, ఫింగర్ ప్రింటర్ సెన్సర్, లీనియర్ హ్యాప్టిక్ మోటార్, హై డెఫినేషన్ మైక్రోఫోన్లు రెండు, డ్యుయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు ఉంటాయ.

నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ప్లస్ ఫోన్ ఐపీ54 రేటెడ్ ఫర్ డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ బిల్డ్ గా ఉంది. కాల్స్, నోటిఫికేషన్లను గుర్తించేందుకు ఎల్ఈడీ ఫిల్డ్ అరే (గ్ల్యఫ్ ఇంటర్ ఫేస్) ఉంటుంది. 50వాట్ల ఫాస్ట్ చార్జింగ్, 5వాట్ల రివర్స్ వైర్డ్ చార్జింగ్ మద్దతుతో 5000 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీ ఉంటుంది. సింగిల్ చార్జింగ్ తో 40.6 గంటల మ్యూజిక్ ప్లే బ్యాక్ టైం ఉంటుంది. 56 నిమిషాల్లో 100 శాతం చార్జింగ్ అవుతుంది.

