July 23, 2023 / 05:19 PM IST

Twitter – Elon Musk | సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ ‘ట్విట్టర్ లోగో’ సంపూర్ణంగా మారిపోనున్నది. గతేడాది అక్టోబర్‌లో ట్విట్టర్’ను టేకోవర్ చేసుకున్న నాటి నుంచి సంస్థలు సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఎలన్‌మస్క్. తాజాగా ట్విట్టర్ లోగో పూర్తిగా మార్చేస్తామని సంకేతాలిచ్చారు. దానికి బదులు ‘ఎక్స్’ అనే అక్షరంతో కూడిన లోగో సరిపోతుందని కూడా ట్వీట్ చేశారు. దీని ప్రకారం క్రమంగా ట్విట్టర్ బ్రాండ్‌కు, దానిగుర్తుగా ఉన్న ‘అన్ని పక్షు’లకు వీడ్కోలు చెబుతామని తెలిపారు.

ఆదివారం తెల్లవారుజామున 12.06 గంటలకు ‘రాత్రికి ‘ఎక్స్’ లోగో పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుందనుకుంటా.. రేపటి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైవ్’లోకి వెళుతుంది` అని ఎలన్ మస్క్ మరో ట్వీట్’లో పేర్కొన్నారు.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023