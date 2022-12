అంబానీ ఇంట గ్రాండ్‌ పార్టీ.. తరలివచ్చిన తారలు.. బాయ్‌ఫ్రెండ్‌తో హాజరైన జాన్వీ

December 30, 2022 / 11:15 AM IST

Ambani | రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ ఇంట పెళ్లి సందడి మొదలైంది. ముకేశ్‌, నీతా అంబానీల చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల నిశ్చితార్థం గురువారం వైభవంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా రాత్రి అంబానీ కుటుంబం ముంబయిలోని నివాసంలో గ్రాండ్‌ పార్టీ అరేంజ్‌ చేసింది. ఈ పార్టీకి పలువురు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు. పార్టీ నేపథ్యంలో అంబానీ నివాసం ఆంటిలియా విద్యుద్దీపాలతో కళకళలాడింది.

పార్టీలో బాలీవుడ్‌ నటి జాన్వీ కపూర్‌ మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. లైట్‌ పింక్‌ కలర్‌ శారీ, స్లీవ్‌లెస్‌ బ్లౌజ్‌తో బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ శిఖర్‌ పహరియా (Shikhar Pahariya)తో కలిసి హాజరైంది. ఇక బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌, రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌-ఆలియా భట్‌, రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, ఐశ్వర్య-అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, జహీర్‌ఖాన్‌-సాగరిక తదితరులు హాజరై సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

అనంత్‌ అంబానీ నిశ్చితార్థం రాధిక మర్చంట్‌తో గురువారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. రాజస్థాన్‌లోని శ్రీనాథ్‌జీ ఆలయంలో వీరి వివాహం వేడుకలో ఇరు కుటుంబ సభ్యులతోపాటు అత్యంత సన్నిహితులు హాజరయ్యారు. ‘ఎన్‌కోర్‌ హెల్త్‌కేర్‌’ సంస్థ సీఈఓ విరెన్‌ మర్చంట్‌-శైలజా మర్చంట్‌ల కుమార్తెనే రాధిక. మర్చంట్‌ కుటుంబానికి, అంబానీ కుటుంబంతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలున్నాయి. ఇదే అనంత్‌ అంబానీ, రాధికా మర్చంట్‌ల మధ్య ప్రేమకు దారితీసింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్న వీరు చివరకు వివాహ బంధంతో ఒక్కటికాబోతున్నారు.

