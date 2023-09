September 12, 2023 / 11:51 PM IST

Apple iPhone 15 Launch | ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఐ-ఫోన్ ప్రేమికులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఐ-ఫోన్ 15 సిరీస్ ఫోన్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేశాయి. ఆపిల్ సీఈఓ టిమ్‌కుక్ లాంఛనంగా వీటిని ఆవిష్కరించారు. మంగళవారం (సెప్టెంబర్ 12) రాత్రి 10.30 గంటలకు కాలిఫోర్నియాలోని ‘ఆపిల్ పార్క్’లో స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటర్‌లో ‘వండర్ లస్ట్’ అనే పేరుతో నిర్వహించిన ఈవెంట్‌లో వాటిని మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు.

ఆపిల్ ఐఫోన్ 15 సిరీస్ ఫోన్లు డైనమిక్ ఐలాడ్ టెక్నాలజీతో ఆవిష్కరించారు. 2000 పీక్ బ్రైట్ నెస్ గల ఐ-ఫోన్ 15 6.1 అంగుళాల డిస్ ప్లే, ఐ-ఫోన్ 15 ప్లస్ 6.7 అంగుళాల డిస్ ప్లే ప్యానెల్‌తో వస్తుంది. ఐ-ఫోన్ 15 కెమెరా 48-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్, న్యూ 2x టెలిఫోటో జూమ్ కలిగి ఉంటుంది. ఏ16 బయోనిక్ చిప్తో వస్తుంది. సెకండ్ జనరేషన్ ఆల్ట్రా వైడ్ బాండ్ చిప్ (యూడబ్ల్యూబీ) ఫీచర్ కూడా జత చేశారు. ఇందులో శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ సర్వీస్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తొలిసారి యూఎస్బీ టైప్-సీ పోర్ట్ చార్జర్ తో ఐ-ఫోన్ 15 ఆవిష్కరించారు.

తొలుత ఆపిల్ వాచ్ సిరీస్ 9 స్మార్ట్ వాచ్ విత్ న్యూ ఎస్9 చిప్ ఆవిష్కరించారు. ఆల్ డే 18 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్ దీని సొంతం. ఇంగ్లిష్, మండారిన్ భాషల్లో మీ వాయిస్ వినిపిస్తే చాలు మీ హెల్త్ డేటా చెక్ చేస్తుంది. ఇందులో యాక్సిలో మీటర్, గైరో స్కోప్ ఫీచర్లతోపాటు 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్ నెస్ ఉంటుందని ఆపిల్ ప్రకటించింది. కస్టమ్ ఎస్9 చిప్ గల ఈ వాచ్.. వాచ్ఓఎస్10 వర్షన్ పై పని చేస్తుంది. ఫాస్ట్ చార్జింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది.

తదుపరి వాచ్ ఆల్ట్రా 2 ఆవిష్కరించారు. ఇది ఈ నెల 22 నుంచి మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎస్9 చిప్, డబుల్ టాప్ గెచ్చర్, 3000 నిట్స్ డిస్ ప్లే బ్రైట్ నెస్, మాడ్యులర్ ఆల్ట్రా వాచ్ ఫేస్, కస్టమిసబుల్ యాక్షన్ బటన్, సపోర్ట్ ఫర్ బ్లూ టూత్ (వాచ్ ఓఎస్ 10 ఫీచర్) వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. రెగ్యులర్ వాడకంలో 36 గంటలు పవర్ సేవింగ్ మోడ్ లో 72 గంటల బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉంటుంది. ఆపిల్ వాచ్ ఆల్ట్రా 799 డాలర్లు, వాచ్ సిరీస్ 9.. 399 డాలర్లకు లభిస్తాయి.

.@Apple #Appleevent with #Iphone15Series launch is upon us. Here is a brief report card of Iphone performance in India – which has around 620 Mn smartphone users, ships 145-150 Mn units annually(2nd largest globally), 80% of which are < US$300. @upasanaj_IDC @IDC @IDCAP @IDCInd

— Navkendar Singh (ਨਵਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ) (@navkendarsingh) September 12, 2023