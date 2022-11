భక్తుడి వేషంలో వచ్చి.. టీడీపీ నేతపై కత్తితో దాడి

November 17, 2022 / 01:04 PM IST

అమరావతి : ఎదుటి వ్యక్తిపై ప్రతికారం తీర్చుకోవడానికి దుండగులు నానా వేషాలు వేస్తున్నారు. ఎవరూ గుర్తుపట్టకుండా ముఖానికి మాస్కులు వేసుకుని దాడులకు పాల్పడ్డ దారుణ ఘటనలు అనేకం చూస్తున్నా సరికొత్తగా భక్తుల వేషాధారణలో వచ్చి హత్యాయత్నాలకు పాల్పడుతుండడం కలకలం రేపుతుంది. ఏపీలోని కాకినాడ జిల్లా తునిలో టీడీపీ నాయకుడు శేషగిరిరావుపై భవాని మాలలో వచ్చిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కత్తితో దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనలో శేషగిరి రావు చేతికి, తలకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. కుటుంబసభ్యులు అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

Cinematic attack caught on camera in #Tuni #Kakinada #AndhraPradesh … Attacker came dressed as holyman, seeking alms, suddenly took out weapon and attacked #TeluguDesam leader #PolnatiSheshagiriRao on head & neck, grievously injuring him, then escaped on bike @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/BisGrR2FhN

— Uma Sudhir (@umasudhir) November 17, 2022