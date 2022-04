April 19, 2022 / 09:50 PM IST

జామ్‌న‌గ‌ర్‌: డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో చీఫ్ టెడ్రోస్ గుజ‌రాతీలో మాట్లాడి ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచారు. గుజ‌రాత్‌లోని జామ్‌న‌గ‌ర్‌లో మంగ‌ళ‌వారం ఆయ‌న‌ ‘డబ్ల్యూహెచ్‌వో గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్’ ప్రారంభోత్సవంలో ప్ర‌సంగించారు. ‘కెమ్చో…మజామా..’ (ఎలా ఉన్నారు.. బాగున్నారు క‌దా?) అని గుజ‌రాతీ ప్ర‌జ‌ల‌ను ప‌లుక‌రించారు. టెడ్రోస్ నోట గుజ‌రాతీ భాష విన్న ప్ర‌జ‌లు, ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోడీ చ‌ప్ప‌ట్లు కొట్టారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

టెడ్రోస్ మాట్లాడుతూ, ‘డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో గ్లోబల్ సెంటర్ ఫర్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పాటు చేసింది కాదు.. నా భారతీయ ఉపాధ్యాయులు సాంప్రదాయ ఔషధాల గురించి నాకు బాగా నేర్పించారు. నేను వారికి చాలా కృతజ్ఞుడను.’ అని పేర్కొన్నారు. తాను కూడా బాలీవుడ్ చిత్రాల‌ను చూస్తాన‌ని చెప్పారు. స్విస్ ఆల్ప్స్ అంటే భార‌తీయుల‌కు చాలా ఇష్ట‌మ‌ని త‌న‌కు తెలుసున‌న్నారు.

#WATCH | WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus greets the public in Gujarati during the inaugural ceremony of the WHO-Global Centre for Traditional Medicine in Jamnagar. pic.twitter.com/Mexd6RUXLw

— ANI (@ANI) April 19, 2022