చాలామంది వాహ‌నాల‌తో రోడ్డెక్క‌గానే ట్రాఫిక్ రూల్స్ మ‌రిచిపోతారు. ఇష్ట‌మొచ్చిన‌ట్లు డ్రైవ్ చేస్తుంటారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్ర‌తిరోజూ నిఘాపెట్టి వారిని గుర్తించి, ఫైన్ వేసినా మార‌రు. రోడ్ల‌పై రాష్‌గా డ్రైవ్ చేస్తూనే ఉంటారు. కాగా, యూకేకు చెందిన పోలీసులు అక్క‌డి రోడ్ల‌పై అత్యంత ప్ర‌మాద‌క‌ర డ్రైవింగ్ వీడియోల‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ వీడియోను కుంబ్రియా పోలీసులు రికార్డు చేశారు. ఇందులో ద్విచ‌క్ర‌వాహ‌నాల‌తోపాటు కార్లు ఇష్ట‌మొచ్చిన‌ట్లు న‌డుపుతున్నారు. ఫోర్ లేన్ రోడ్డులో ఈ చివ‌ర‌నుంచి ఆ చివ‌ర‌కు మ‌ళ్లీ ఆ చివ‌ర నుంచి ఈ చివ‌ర‌కు కార్ల‌ను డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మ‌ని, వాహ‌నదారుల‌ను ఎడ్యుకేట్ చేసేందుకే ఈ వీడియో విడుద‌ల చేశామ‌ని కుంబ్రియా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో ట్విట‌ర్‌లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తోంది.

This video shows just some of the footage we have received through Operation Snap.

We want to make Cumbria’s roads safer by educating road users to try and change behaviour and prosecuting those that take risks. pic.twitter.com/UAv41cxROW

— Cumbria Police (@Cumbriapolice) March 18, 2022