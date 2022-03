March 26, 2022 / 02:58 PM IST

బాస్కెట్‌బాల్ ఆట అతిక‌ష్టం. క‌ళ్లు క‌నిపించిన‌వాళ్ల‌కే రిమ్‌లో బాల్‌వేయాలంటే అప‌సోపాలు ప‌డుతుంటారు. ఎన్నోసార్లు విఫ‌ల‌మ‌వుతుంటారు. కానీ ఓ అంధ బాలిక ఇకే అటెంప్ట్‌లో స్కోర్ చేసి ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచింది. ఈ వీడియో ఇంట‌ర్నెట్‌లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తోంది.

ఓ మైదానంలో ఇంట‌ర్ స్కూల్ గేమ్స్ న‌డుస్తున్నాయి. బాస్కెట్‌బాల్ మ్యాచ్ కోసం స్టేడియంలో ప్రేక్ష‌కులు కిక్కిరిసిపోయారు. జూల్స్ హూగ్‌లాండ్ అనే అంధ బాలిక బాల్‌ప‌ట్టుకుని రెడీగా ఉంది. బాస్కెట్ రిమ్ వెనుకాల ఓ టీచ‌ర్ ఓ రాడ్డుతో శ‌బ్దం చేస్తూ ఉంది. ఆ శ‌బ్దం ఆధారంగా జూల్స్ ఒకే అటెంప్ట్‌లో స్కోర్ చేయ‌గానే, అప్ప‌టిదాకా సైలెంట్‌గా ఉన్న‌ ప్రేక్ష‌కులంతా నిల్చొని చ‌ప్పుట్లు కొట్టారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది.

And you thought March Madness was exciting. Zeeland Public Schools Unified Basketball took over the court this morning, and the crowd went WILD! #ZpsLearningForLife pic.twitter.com/jrnFeBy7bP

— Zeeland Public Schools (@zeelandschools) March 22, 2022