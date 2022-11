November 25, 2022 / 09:04 PM IST

Viral Video : ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ ప్రారంభం కావ‌డంతో ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా ఫుట్‌బాల్ ఫీవ‌ర్ మొద‌లైంది. ఈ సంద‌ర్భంగా మూడేళ్ల కింద‌టి వీడియో ఒక‌టి సోష‌ల్‌మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో ఒక ఆవు త‌న ఫుట్‌బాల్ స్కిల్స్‌తో అంద‌ర్నీ ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచింది. గోవాలోని మ‌ర్డోల్ అనే ప్రాంతంలో కొంత‌మంది అబ్బాయిలు ఫుట్‌బాల్ ఆడుతున్నారు. అంత‌లోనే బంతి కొంత‌దూరంలో ఉన్న‌ ఆవు ద‌గ్గ‌ర‌ ప‌డింది. ఒక అబ్బాయి బంతి తీసుకుందామ‌ని ఆవు ద‌గ్గ‌రికి వెళ్లాడు. కానీ, ఆ ఆవు అత‌నికి బంతి దొర‌క‌నీయ‌లేదు. కాళ్ల‌తో బంతిని చాలా నేర్పుగా ముందుకు వెన‌క్కు క‌దిలిస్తూ అంద‌ర్నీ ఆక‌ట్టుకుంది.

కొంచెం సేప‌టికి ఒక అబ్బాయి ఫుట్‌బాల్‌ను మ‌రొక‌రికి పాస్ చేస్తాడు. ఆ ఆవు కూడా వాళ్ల వెంట గ్రౌండ్‌లో ప‌రుగెడుతుంది. చివ‌ర‌కు బంతిని మ‌ళ్లీ త‌న కంట్రోల్‌లోకి తీసుకుంటుంది. బంతిని గోల్ పోస్ట్ వైపు క‌దులుతుంది. అటువైపుగా వెళ్తున్నవాళ్లు ఆవు ఫుట్‌బాల్ ఆడ‌డం చూసి షాక్ అయ్యారు.

డాక్ట‌ర్ మ‌మ‌తా ఆర్ సింగ్ అనే యూజ‌ర్ ఈ వీడియోను నవంబ‌ర్ 24వ తేదీన‌ ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియో చూసిన కొంద‌రు రొనాల్డో ఇంకా గోవాలోనే ఉన్నాడు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ ఆవు రొనాల్డో, మెస్సీ కంటే బెట‌ర్ అంటూ మ‌రికొంద‌రు కామెంట్లు పెట్టారు. ఒక్క రోజులోనే ఈ వీడియోను 1,204 మంది రీ-ట్వీట్ చేశారు. ఈ ఆవు ఫుట్‌బాల్ ఆడుతున్న వీడియో మొద‌టిసారిగా 2019లో వైర‌ల్ అయింది.

FIFA FEVER😅

Why should boys have all the fun 😇😁 pic.twitter.com/5bUf9wfEr0

— Dr. Mamata R. Singh (@mamatarsingh) November 24, 2022