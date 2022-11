Viral Video | నన్నే ఫొటో తీస్తారా అన్నట్టుగా.. పర్యాటకుల వైపు దూసుకొచ్చిన పులి..!

November 28, 2022 / 01:03 PM IST

Viral Video | క్రూర జంతువుల జాబితాలో సింహాలు, పులులు మొదటి స్థానంలో ఉంటాయి. వాటి పేరు విన్నా, అవి గర్జించిన శబ్దం విన్నా ఆమడ దూరం పరిగెడతాం. అవి మన సమీపంలోకి వస్తున్నాయంటేనే ఒంట్లో వణుకుపుడుతుంది. అయితే, దూరం నుంచి వాటిని చూసేందుకు మాత్రం ఆసక్తి చూపుతాం. తాజాగా ఓ పార్కులో సఫారీకి వెళ్లిన టూరిస్ట్‌లకు ఓ వింత అనుభవం ఎదురైంది. పులిని దూరం నుంచి చూస్తున్న సమయంలో అది ఒక్కసారిగా వారి వాహనానికి దగ్గరగా వచ్చి భయాందోళనకు గురి చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ ఆఫీసర్‌ (ఐఎఫ్‌ఎస్‌) సురేంద్ర మెహ్రా ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు.

వీడియోలో ఏముందంటే… కొందరు టూరిస్టులు ఓ పార్కులో సఫారీకి వెళ్లారు. అక్కడ పులులు ఉన్న చోటుకు వెళ్లి వాటిని తిలకిస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగా పొదల చాటున నక్కిన ఓ పులిని గమనించిన టూరిస్టులు దాన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు తీస్తూ బిజీగా ఉంటారు. ఆ సమయంలో పులి ఒక్కసారిగా పెద్దగా గర్జిస్తూ వారి వాహనం వద్దకు వస్తుంది. దీంతో అప్రమత్తమైన డ్రైవర్‌ వాహనాన్ని ముందుకు పోనిస్తాడు. దీంతో ఆ పులి ఎవరికీ హానితలపెట్టకుండా అక్కడి నుంచి వెనక్కి వెళ్లిపోతుంది.

ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‘సఫారీకి వెళ్లిన సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి’ అని ఒకరు కామెంట్‌ చేయగా… ‘సఫారీ సమయంలో ప్రజలు ఎందుకు మౌనంగా ఉండలేరు..? వారు చేసే శబ్దాలు వన్యప్రాణులకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అలాంటివారిని అడవిలోకి ప్రవేశించకుండా నిషేధించాలి’ అని మరొకరు వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Sometimes, our ‘too much’ eagerness for ‘Tiger sighting’ is nothing but intrusion in their Life…🐅#Wilderness #Wildlife #nature #RespectWildlife #KnowWildlife #ResponsibleTourism

Video: WA@susantananda3 @ntca_india pic.twitter.com/B8Gjv8UmgF

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) November 27, 2022