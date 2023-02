February 13, 2023 / 07:29 PM IST

న్యూఢిల్లీ : క‌ర్నాట‌క‌లోని బెల‌గావిలో జ‌రిగిన టెన్నిస్ బాల్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో అద్భుత బౌండ‌రీ క్యాచ్ వీడియోను మాస్ట‌ర్ బ్లాస్ట‌ర్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. క్రికెట‌ర్ కిర‌ణ్ త‌ర‌లేక‌ర్ బౌండ‌రీ లైన్ వ‌ద్ద ఒడిసిప‌ట్టుకున్న ఈ క్యాచ్‌ను గ్రేటెస్ట్ క్యాచ్ ఆఫ్ ఆల్‌టైమ్ అంటూ ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో కొనియాడుతున్నారు.

This is what happens when you bring a guy who also knows how to play football!! ⚽️ 🏏 😂 https://t.co/IaDb5EBUOg

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 12, 2023