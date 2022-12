December 31, 2022 / 12:28 PM IST

Rhino | పార్క్‌లో సఫారీకి వెళ్లిన కొందరు టూరిస్ట్‌లకు భయంకరమైన అనుభవం ఎదురైంది. వారి వాహనాలను ఓ ఖడ్గమృగం (Rhino ) వెంబడించింది. అస్సాం రాష్ట్రంలోని కాజీరంగ్‌ నేషనల్‌ పార్క్‌లో ఎన్నో అడవి జంతువులుంటాయి. అందులో ముఖ్యంగా ఒక కొమ్ము కలిగిన ఖడ్గమృగాలు చాలా ప్రత్యేకం. దేశంలోకెళ్లా ఈ ఖడ్గమృగాలు కాజారంగ్‌ పార్క్‌లో తప్ప మరెక్కడా లేవు.

చాలా అరుదుగా కనిపించే ఈ ఖడ్గమృగాలను చూసేందుకు కొందరు టూరిస్ట్‌లు మూడు జీపుల్లో సఫారీకి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో వారి వాహనాలను ఓ ఖడ్గమృగం వెంబడించింది. సుమారు మూడు కిలోమీరట్ల మేర వారి వాహనాలను వెంబడిస్తూ భయాందోళనకు గురి చేసింది. దీంతో వారు దాన్నుంచి తప్పించుకునేందుకు తమ వాహనాలను వేగంగా ముందుకు పోనిచ్చారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

#WATCH | Baksa, Assam | One-horned rhinoceros seen chasing tourist vehicle in Manas National Park, video goes viral

"This happened on December 29. No casualty was reported," says Babul Brahma, Forest Range officer, Manas National Park

(Viral visuals confirmed by Forest Dept) pic.twitter.com/WqLJP006x9

— ANI (@ANI) December 30, 2022