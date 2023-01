Viral Video | 2,800 మీటర్ల ఎత్తులో విమానం.. ఒక్కసారిగా తెరచుకున్న డోర్‌..!

January 10, 2023 / 03:40 PM IST

Viral Video | గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో విమానం డోర్ సడెన్‌‌గా తెరచుకుంది. అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ ఘటనతో విమానంలో ప్రయాణికులందరూ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. ఏమైందోనని కంగారు పడ్డారు.

రష్యాకు చెందిన ఇర్‌ఎయిరో (IrAero) సంస్థకు చెందిన ఓ విమానం సైబీరియాలోని మగాన్‌ నగరం నుంచి రష్యాలోని పసిఫిక్ తీరంలోని మగడాన్‌కు బయలు దేరింది. ఆ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్‌ 41 డిగ్రీలుగా ఉన్నాయి. అయితే, విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన కాసేపటికి ఉన్నట్టుండి బ్యాక్‌ డోర్‌ ఒక్కసారిగా ఓపెన్‌ అయ్యింది. ఆ సమయంలో విమానంలో 6 మంది సిబ్బంది సహా మొత్తం 25 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.

సుమారు 2800-2900 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు ఇర్‌ ఎయిరో సంస్థ తెలిపింది. ప్రయాణికులు ఎవరికీ ఏమీ కాలేదని తెలిపింది. అప్రమత్తమైన విమాన సిబ్బంది.. విమానాన్ని వెంటనే సమీపంలోని విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ చేసినట్లు పేర్కొంది. కాగా, ఈ ఘటనను విమానంలోని ఓ వ్యక్తి వీడియో తీసి పోస్టు చేయడంతో అదికాస్తా వైరల్‌ అవుతోంది.

A hatch of the Russian AN-26-100 plane flying to Magadan opened right in the sky. 25 people were on board.

The pilots began landing right away.

A new name of Russian roulette – "Russian plane"?

