April 18, 2022 / 05:36 PM IST

చిన్న‌పిల్ల‌లు మాట్లాడుతుంటే ముద్దుముద్దుగా ఉంటుంది. వినేకొద్దీ వినాల‌నిపిస్తుంటుంది. క‌శ్మీర్ యాత్ర కొచ్చిన చిన్నారి ఓ న్యూస్ చాన‌ల్‌తో ఇంగ్లిష్‌లో మాట్లాడిన మాట‌లు నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుండ‌గా, ఆ చిన్నారి ముద్దులొలికే మాట‌ల‌కు అంతా ఫిదా అవుతున్నారు.

ఈ వీడియోను జ‌మ్ముక‌శ్మీర్ పోలీస్ ఇంతియాజ్ హుస్సేన్ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. ‘నా పేరు కౌశిక‌..నేను జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌కు మంచును ట‌చ్‌చేద్దామ‌ని వ‌చ్చా..కానీ, ఇక్క‌డ మంచు లేదు. ఇక్క‌డ హోట‌ల్స్‌, కొండ‌లు బాగున్నాయి. కొండ‌లు చాలా చిల్‌గా ఉన్నాయి. మేం ఇప్పుడు తులిప్ గార్డెన్‌కు వెళ్తున్నాం.’ అంటూ ఆ చిన్నారి ఇంగ్లిష్‌లో త‌డ‌బ‌డ‌కుండా మీడియాతో మాట్లాడింది. ఈ వీడియోను 5ల‌క్ష‌ల మంది చూశారు. ‘హే క్యూట్‌.. చ‌లికాలంలో రా నీకు మంచు క‌నిపిస్తుంది’ అని ఒక‌రు కామెంట్ చేయ‌గా, ‘క‌శ్మీర్‌లో అంద‌మైన పూలెన్నో ఉంటాయ‌ని, ఈ పువ్వు అన్నింటికంటే విలువైన‌ది’ అని చిన్నారినుద్దేశించి మ‌రొక‌రు వ్యాఖ్యానించారు.

Hey,Cutie😍

Come again in winter. Promise, it will snow then😊 pic.twitter.com/2eG7RIccPc

— Imtiyaz Hussain (@hussain_imtiyaz) April 16, 2022