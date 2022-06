Watch: రియల్‌ హీరో… కత్తితో దాడి చేయబోయిన వ్యక్తితో పోలీస్‌ ఫైట్‌

June 20, 2022 / 03:03 PM IST

తిరువనంతపురం: ఒక పోలీస్‌ అధికారి రియల్‌ హీరో అనిపించుకున్నారు. పదునుగా ఉన్న పొడవైన కత్తితో దాడి చేయబోయిన వ్యక్తితో ఒంటి చేతితో ఫైట్‌ చేసి అతడ్ని చిత్తు చేశారు. అతడ్ని నేలకరిపించి చేతిలోని కత్తిని వీడేలా చేశారు. కేరళలోని కాయంకుళం సమీపంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ నెల 12న సాయంత్రం ఆరు గంటల సమయంలో పారా జంక్షన్‌లో నిందితుడు సుగతన్ ఉన్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. దీంతో అలప్పుజ నూరనాడ్ పోలీస్ స్టేషన్‌ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా ఉన్న సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ తన పోలీస్‌ వాహనంలో అక్కడకు చేరుకున్నారు.

కాగా, అప్పుడే స్కూటీపై అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోబోతున్న సుగతన్‌, పోలీస్‌ వ్యాన్‌ను చూసి ద్విచక్ర వాహనాన్ని నిలిపాడు. స్కూటీలో గుడ్డలతో చుట్టి ఉంచిన పొడవాటి పదునైన కత్తిని బయటకు తీశాడు. పోలీస్‌ వ్యాన్‌ నుంచి కిందకు దిగిన ఎస్‌ఐ అరుణ్‌ కుమార్‌పై ఆ కత్తితో ఎటాక్‌ చేశాడు. అయితే ఏ మాత్రం భయపడని ఆ పోలీస్‌ అధికారి వెంటనే ఒంటి చేతితో ఎదురు దాడికి దిగారు. తన పైకి కత్తి ఎత్తిన సుగతన్‌ చేతిని అలవోగా అడ్డుకున్నారు. ఈ ఫైట్‌లో వారిద్దరూ కింద పడ్డారు.

మరోవైపు కత్తితో దాడి చేయబోయిన వ్యక్తిని ఎస్‌ఐ అరుణ్‌ కుమార్‌ మట్టికరిపించారు. సుగతన్‌ చేతిలో ఉన్న కత్తిని వీడేలా చేశారు. దీంతో మరో పోలీస్‌ అధికారి, స్థానికులు వెంటనే ఆయనకు సహాయంగా వచ్చారు. సుగతన్‌ వీడిన కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం నిందితుడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఈ ఫైట్‌లో ఎస్‌ఐ అరుణ్‌ కుమార్‌ చేతి వేళ్లకు గాయం కావడంతో ఏడు కుట్లుపడ్డాయి.

కాగా, అక్కడి సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో క్లిప్‌ను ఐపీఎస్‌ అధికారిణి స్వాతి లక్రా తన ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ‘రియల్‌ హీరో అంటే ఇలా ఉంటారు. కేరళకు చెందిన ఈ సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్‌కి అభినందనలు’ అని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కత్తితో దాడి చేసిన వ్యక్తిని ధైర్యంతో ఒంటి చేతితో ఎదుర్కొన్న కేరళ పోలీస్‌ అధికారి అరుణ్‌ కుమార్‌ను నెటిజన్లు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు.

How a real #hero looks like…👨🏽‍✈️💪🏽

Kudos to this Sub Inspector of Police from Kerala

⁦@TheKeralaPolice⁩ pic.twitter.com/UZfX5Wya7J

— Swati Lakra (@SwatiLakra_IPS) June 19, 2022