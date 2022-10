Diwali 2022 | వినూత్నంగా గూగుల్‌ దీపావళి శుభాకాంక్షలు

October 17, 2022 / 04:12 PM IST

Diwali 2022 | భారతీయులు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగల్లో దీపావళి ఒకటి. దీపావళి అంటేనే వెలుగుల పండుగ. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాలని కోరుకుంటూ.. పండగపూట ప్రజలు తమ ఇంట్లో దీపాలు వెలిగిస్తారు. బాణాసంచా కాలుస్తూ కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రస్తుతం ఈ పండుగకు ఇంకో వారం రోజులే సమయం ఉంది. దీంతో పండుగ జరుపుకునేందుకు ప్రజలు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ సెర్చింజన్‌ గూగుల్‌ తన యూజర్లకు వినూత్న రీతిలో ‘దీపావళి’ శుభాకాంక్షలు తెలిపింది. గ్రాఫిక్స్‌ రూపంలో తయారు చేసిన మట్టి దీపాల వెలుగులతో మీ ముందుకు వచ్చింది. ఈ వెలుగుల్ని ఎలా చూడాలంటే..?

ముందుగా మీ వెబ్‌ బ్రౌజర్‌లోని గూగుల్‌ సెర్చ్‌ లో ‘Diwali 2022’ అని టైప్‌ చేయాలి. ఆ వెంటనే కింద మనకు వెలుగుతున్న దీపం కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్‌ చేయగానే మనకు మరికొన్ని దియాలు కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు వెలుగుతున్న దీపంపై కర్సర్‌ పెట్టి మిగతా దీపాలను వెలిగించొచ్చు. ఈ వినూత్న గూగుల్‌ ‘దీపావళి’ వెలుగులను మీరూ చూసేయండి.

just here to say

🪔 🪔

🪔 🪔

search “Diwali”

🪔 for a 🪔

surprise

🪔 🪔

🪔 🪔

— Google India (@GoogleIndia) October 16, 2022