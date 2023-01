డీజే చప్పుళ్ల మధ్య శునకాల వివాహం.. వీడియో వైరల్‌..!

January 16, 2023 / 03:14 PM IST

Viral Video | జంతుప్రేమికులు తమ పెంపుడు శునకాలకు ఘనంగా పెళ్లిళ్లు చేస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో చాలా చూస్తున్నాం. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ఒకటి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో చోటు చేసుకుంది.

అలీఘర్‌లోని సుఖ్రవలీ ప్రాంతానికి చెందిన దినేష్‌ చౌదరికి చెందిన టామీ (మగ కుక్క)కి.. టిక్రీ రాయ్‌పూర్‌కు చెందిన రాంప్రకాశ్‌ సింగ్‌కు చెందిన శునకం జెల్లీ (ఆడకుక్క)కి జనవరి 14వ తేదీన పెళ్లి వేడుక నిర్వహించారు. బాజా భజంత్రీలు, డీజే చప్పుళ్ల మధ్య హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఘనంగా వివాహం జరిపించారు. ఈ వివాహానికి బంధువులు, స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున హాజరై .. డీజే చప్పుళ్లకు డ్యాన్స్ చేస్తూ తెగ ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ వివాహానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

#WATCH | A male dog, Tommy and a female dog, Jaily were married off to each other in UP's Aligarh yesterday; attendees danced to the beats of dhol pic.twitter.com/9NXFkzrgpY

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 15, 2023